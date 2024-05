Perfect Dark Reboot: Spiel angeblich noch in unfertigem Zustand

Was ist eigentlich mit dem Perfect Dark Reboot? Seit seiner Ankündigung im Jahr 2020 arbeitet das damals neu gegründete Xbox Game Studio The Initiative am Spiel.

Am Reboot des Klassikers arbeitet man mit Crystal Dynamics zusammen. Möglicherweise ist es ein First-Person-Shooter, der Kampf, Spionage und Gadgets miteinander vereint.

Was man da tatsächlich entwickelt, das weiß niemand.

Die neuste Aussage von Jeff Grubb zufolge, hört es sich auch nicht danach an, als wenn wir in nächster Zeit etwas Neues vom Perfect Dark Reboot hören, denn es soll sich noch in einem rauen bzw. unfertigen Zustand befinden.

Im Podcast sagte Grubb: „Es klingt, als wäre es in einem sehr unfertigen Zustand. Es hört sich nicht so an, als ob es in irgendeiner Weise zusammengekommen wäre…“