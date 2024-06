Perfect Dark Reboot: Trailer-Breakdown zum ersten Gameplay

Rund vier Jahre nach seiner Ankündigung wurde im Juni erstmals ein Gameplay-Trailer zum Reboot der Perfect Dark-Reihe gezeigt.

Was Entwickler The Initiative an Spielszenen mit dem Trailer enthüllte, mag nur ein „Vertical Slice“ sein, der den erreichten Fortschritt des Spiels widerspiegelt, wie es am Ende aber in seiner ganzen Form aussehen wird, bleibt abzuwarten.

Digital Foundry, Experten für Pixel, Framerate und die Technik, die unter der Haube eines Spiels stehen, haben sich die Zeit genommen, um den Trailer genauer zu begutachten.

Wer auf technische Details steht, der kann sich den Trailer-Breakdown hier anschauen.