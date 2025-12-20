Perfect Dark Reboot: Viel weiter als gedacht – ganze Kapitel fertig, bevor alles kollabierte

Der eingestellte Perfect Dark Reboot von Xbox war offenbar deutlich weiter fortgeschritten, als bisher angenommen.

Schauspielerin Alix Wilton Regan, die die neue Joanna Dark verkörpern sollte, berichtet in einem Interview, dass sie über mehrere Jahre hinweg umfangreiche Performance‑Capture‑Arbeiten abgeschlossen hatte.

Erste Aufnahmen fanden bereits 2023 statt, ein Großteil folgte 2024 und sogar noch Anfang 2025. Laut Regan existierten „ganze Kapitel“ des Spiels bereits vollständig im Motion‑Capture‑Format.

Die Nachricht von der abrupten Einstellung des Projekts traf sie völlig unvorbereitet. Regan beschreibt den Moment als „schockierend“ und „verheerend“. Sie erfuhr gleichzeitig mit der Öffentlichkeit, dass Microsoft die Finanzierung gestrichen und das verantwortliche Studio The Initiative im Zuge von Sparmaßnahmen schließen würde. Für sie war besonders bitter, dass ein komplettes Team seine Arbeit verlor und ein fast fertiges Universum plötzlich im Nichts verschwand.

Zusätzlich bestätigt Regan, dass es hinter den Kulissen noch Rettungsversuche gab. The Initiative führte Gespräche, um Perfect Dark in irgendeiner Form weiterzuführen – möglicherweise als „abgespeckte“ Version mit reduziertem Umfang. Doch auch diese Bemühungen scheiterten. Der kreative Leiter informierte sie schließlich darüber, dass die Verhandlungen endgültig gescheitert seien und die Produktion vollständig eingestellt werde.