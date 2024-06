Perfect World Entertainment: Tausende Mitarbeiter entlassen laut Bericht

Die nächste Welle von Entlassungen soll tausende Arbeitsplätze kosten. Laut Game Developer nimmt Perfect World umfassende Kürzungen vor. Betroffen seien demnach die Büros in Peking, Shanghai und Chengdu.

Mit Ausnahme des eSports sollen alle Abteilungen betroffen sein.

Unklar ist, was das für in der Entwicklung befindliche Spiele bedeutet. Die chinesische Publikation The Paper, auf die sich der Bericht von Game Developer beruft, sollen One-Punch Man: World und Perfect New World weiterhin entwickelt werden. Pandaily berichtet hingegen, dass sie eingestellt wurden.

Perfect World ist als Entwickler und Publisher von Spielen, wie Remnant: From the Ashes, Star Trek Online sowie exklusiv in China von Dota 2 und Counter-Strike 2.

Zuletzt ging der Nettogewinn des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr um 64 % zurück.