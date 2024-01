Persona 3 Reload: Hier gibt es das Intro zum Spiel zu sehen

Autor:, in / Persona 3 Reload

Schaut euch hier das Intro zum Spiel Persona 3 Reload an.

ATLUS hat das Intro zum Spiel Persona 3 Reload veröffentlicht, das ihr euch direkt hier anschauen könnt. Dazu gibt es den Track “Full Moon Full Life!” auf die Ohren:

Persona 3 Reload erscheint am 2. Februar für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 & 5 sowie PC. Xbox Game Pass Abonnenten können ab Day One loslegen.