Persona 3 Reload: Kostenlose Demo veröffentlicht

Heute hat ATLUS bekannt gegeben, dass eine kostenlose Demo für das Smash-Hit-RPG-Remake Persona 3 Reload ab sofort verfügbar ist für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 und PlayStation 4. Seit seiner Veröffentlichung hat Persona 3 Reload unzählige Fans begeistert und wurde weltweit mehr als eine Million Mal verkauft.

In der Demo erleben die Spieler die ersten Monate von Persona 3 Reload und schlüpfen in die Rolle eines Schülers an einer neuen Schule, dem ein überraschendes Schicksal erwartet. Erweckt eine unglaubliche Kraft und erkundet die Mysterien der Dark Hour, kämpft für eure Freunde und sorgt dafür, dass sie sich immer an euch erinnern werden.

Der Speicherstand aus der Demo wird in die Vollversion übernommen, sodass Spieler, die das Spiel kaufen, ihre Reise direkt fortsetzen können.