Persona 3 Reload: Maskierte Gestalt in Episode Aigis gesichtet

Eine mysteriöse maskierte Gestalt unterwandert Persona 3 Reload am 10. September.

Während der Opening Night Live 2024 der Gamescom kündigte ATLUS an, nächsten Monat einen besonderen Kampf zu Persona 3 Reload als Teil von Episode Aigis -The Answer- hinzuzufügen. Dieser Inhalt soll den Persona 3 Reload: Expansion Pass abschließen und am 10. September 2024 erscheinen.

Die Begegnung mit dem maskierten Jungen gibt es nur in Persona 3 Reloads Episode Aigis und stellt Spieler vor eine knallharte Herausforderung in Form eines ultimativen Bosskampfes, der zahlreiche bekannte Elemente aus Persona 5 enthält. Diese Konfrontation ist Teil der umfangreichen Inhaltserweiterung Episode Aigis -The Answer-, einem Haupt-DLC nach Abschluss der Story, der die Geschichte von Persona 3 Reload weiterführt und als Epilog dient.

Der Persona 3 Reload: Expansion Pass enthält Episode Aigis -The Answer-, das Set „Velvet-Kostüme und Hintergrundmusik“ sowie die Persona 5 Royal – EX und Persona 4 Golden – EX-Hintergrundmusik-Sets.

Der Expansion Pass ist im digitalen Handel für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam und PlayStation 4|5 erhältlich und kostet 34,99 €. Er wird außerdem für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate ohne weitere Kosten bis zum 31. Januar 2025 verfügbar sein.