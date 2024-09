Persona 3 Reload: Neu interpretierter Epilog jetzt erhältlich

Heute veröffentlichte ATLUS Episode Aigis -The Answer-, den letzten Inhalt für den Persona 3 Reload: Expansion Pass für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Xbox Game Pass Ultimate, Steam, PlayStation 5 und PlayStation 4.

Episode Aigis -The Answer- (in Nordamerika ursprünglich nur „The Answer“ betitelt) ist ein bedeutender DLC, der nach dem Ende des Hauptspiels spielt und die Geschichte von Persona 3 Reload erweitert.

Er wurde erstmals vor 16 Jahren mit der Veröffentlichung von Persona 3 FES zum Spiel hinzugefügt. Tauche ein in eine moderne Version des finalen Kapitels mit über 30 Stunden an neuem Gameplay und jetzt mit hochmoderner Grafik, Komfortverbesserungen, überarbeiteten Animationen und Benutzeroberflächen sowie einem neu arrangierten Soundtrack.

Nach dem Lüften der Geheimnisse rund um die Dark Hour, epischen Schlachten im Tartarus und all den unvergesslichen Ereignissen aus Persona 3 Reload stecken die S.E.E.S-Mitglieder in Episode Aigis -The Answer- in einem niemals enden wollenden 31. März fest.

Reise als Aigis durch den Abgrund der Zeiten, nimm neue Herausforderungen in Angriff und entdecke nicht nur, was hinter diesem seltsamen Schicksal steckt, sondern auch, was an jenem Tag wirklich passiert ist …

Den Veröffentlichungstrailer könnt ihr euch hier ansehen:

Der Persona 3 Reload: Expansion Pass enthält Episode Aigis -The Answer-, das Set „Velvet-Kostüme und Hintergrundmusik“ sowie die Persona 5 Royal – EX und Persona 4 Golden – EX-Hintergrundmusik-Sets. Der Expansion Pass ist für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate bis zum 31. Januar 2025 ohne Aufpreis verfügbar.