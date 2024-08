Persona 3 Reload: Neue Details und Trailer zu Episode Aigis: The Answer

ATLUS hat einen neuen Trailer veröffentlicht und neue Details zu Persona 3 Reload: Episode Aigis -The Answer- enthüllt. Dies gibt den Spielern einen genaueren Einblick in die Inhalte der Erweiterung (einschließlich des fantastischen Soundtracks), bevor sie am 10. September 2024 veröffentlicht wird.

Persona 3 Reload ist ein vollständiges Remake von Persona 3 aus dem Hause P-Studio, der dem düsteren Ton seiner Wurzeln in der Shin Megami Tensei-Serie treu geblieben ist.

Persona 3 Reload: Episode Aigis -The Answer- ist ein Story-Sequel zu Persona 3, das ursprünglich als Teil der erweiterten Version Persona 3 FES im Jahr 2008 veröffentlicht wurde. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über die beliebte Heldin Aigis, die zur neuen Protagonistin wird, nachdem in ihr die Macht der Wildcard erwacht.​

Die emotional aufgeladene Story entwickelt die aus Persona 3 bekannten Charaktere und deren Bindungen zueinander weiter aus, sodass die Fans noch weiter darin eintauchen können.​

Um den Wünschen der Fans gerecht zu werden, haben wir das Remake entwickelt. Mit Episode Aigis -The Answer- findet Persona 3 Reload seinen Abschluss.

Neue Inhalte – mit der gleichen Qualität wie in P3R ​

Neue Theurgie​

Als Protagonistin dieser Story kann Aigis teils die gleichen Theurgie-Skills einsetzen wie der Protagonist von P3R, in Episode Aigis -The Answer- kommen aber noch neue hinzu. Alle sind machtvoll, setze also mehrere Personas gegen die Gegner ein.​

Verbundene Episoden​

Im Abgrund der Zeiten findet ihr wichtige Gegenstände, durch die ihr mit euren Teammitgliedern in speziellen Szenen namens „Verbundene Episoden“ besondere Momente erleben könnt.​

Schwierigkeitsgrade​

Die Spieler können aus fünf Schwierigkeiten wählen, der härteste ist „Herzlos“. So können alle die neuen Inhalte auf individuelle Weise erleben, ob als entspanntes Eintauchen in die Geschichte oder echte Herausforderung!​

Persona-Kompendium​

Durch Übertragung eures Speicherstands aus P3R könnt ihr weiterhin die Daten nutzen, die ihr in eurem Persona-Kompendium registriert hattet. Erkundet den Abgrund der Zeiten mit euren liebsten Personas!​

Ein neuer Kampfsong!​

Atsushi Kitajoh und Ryota Kozuka vom Atlus Sound Team haben den Soundtrack für Episode Aigis -The Answer- komponiert. Die Songs aus dem Original wurden neu gemischt und aufgenommen. P3Rs Starsängerin Azumi Takahashi und Lotus Juice sind erneut zu hören.​

Zusätzlich zu den überarbeiteten Klassikern bietet der Soundtrack neue Titel- und Kampfmelodien – hört euch mit „Don’t“ im neuen Trailer eine davon an! Takahashis Gesang und Lotus Juices Rapset bilden die Basis für eine unvergessliche Story.​

Der Persona 3 Reload: Episode Aigis Original Soundtrack erscheint am 10. September! Als Vorgeschmack sind die Songs „Don’t“ und „Heartful Cry“ auf Spotify und anderen Musikstreamingdiensten ab dem 17. August verfügbar. Taucht so als Erstes ein in Episode Aigis -The Answer-.​

Mehr als nur eine Reise​

Episode Aigis -The Answer- setzt die Geschichte aus einer neuen Perspektive fort. Wie der ursprüngliche Protagonist kann Aigis durch die Macht der Wild Card jetzt mehrere Personas einsetzen. Grafik und Spielbarkeit sind auf demselben beeindruckenden Niveau wie im Hauptspiel. Hinzu kommen neue Theurgie-Skills und Aktionen für Aigis in der Spielwelt. Enthülle die Wahrheit erneut – rundum verbessert.​