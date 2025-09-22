Persona 3 Reload: Offizielles Musikvideo veröffentlicht

Der weltweite Hit „It’s Going Down Now“ aus ATLUS’ gefeiertem RPG Persona 3 Reload hat jetzt ein offizielles Musikvideo mit einer Live-Action-Performance von Lotus Juice, Azumi Takahashi und Toshiki Konishi aus dem Team von ATLUS SOUND.
Das Musikvideo ist das erste, das ATLUS bislang offiziell produziert hat, und verbindet Live-Action-Performance mit Szenen aus dem Spiel und neuen Animationen.
„It’s Going Down Now“ wurde bei den MUSIC AWARDS JAPAN 2025 für die Kategorie „Top Global Hit From Japan“ nominiert und ist der meistgestreamte Song aus dem gefeierten Original Soundtrack von Persona 3 Reload – mit über 100 Millionen Streams allein auf Spotify.
Der Original Soundtrack von Persona 3 Reload stand auch bei den PlayStation Game Music Awards 2024 an der Spitze der Kategorie „Spotify Streaming“.
Persona 3 Reload ist eine fesselnde Neuauflage, die den RPG-Klassiker in die Moderne holt. Ausgestattet mit einem erneuerten Kampfsystem, hochmoderner Grafik, überarbeitetem Audio mit einer brandneuen englischen Synchronisation und modernisierten Funktionen.
Stand heute liegt der Metascore auf Metacritic bei 86 (Xbox), 89 (PC), und 87 (PS5).
Für mich eine der schwächsten JRPG Reihen.
Habe die immer nur kurz angespielt.
Waren leider sehr langatmig.
Die Musik kenne ich daher großteils nicht.
Sehr starkes Spiel mit einem unfassbar gutem Soundtrack, kann nicht genug Preise verdienen.
Soundtracks der Persona Games waren immer gut.
Sehr gut umgesetztes Musikvideo. Die Songs/Soundtracks sind sowieso immer Spitze :3
Ja ist ganz gut.
Hab echt lange gebraucht, bis ich mit der Persona Reihe warm geworden bin.
Um genau zu sein… dieses Jahr lol
Hatte 3 und 4 für PS2/PSVita aber nie lange gespielt, weil kein Fan von Dungeon Crawler und die Social Links/Freizeitaktivitäten waren mir immer zu viel und unlogisch (eine Aufgabe pro Tag machbar).
Persona 5 hat mir dann richtig spaß gemacht und danach dann Remake von 3 und Persona 4 Golden gespielt. Freu mich nun schon auf das Remake zu P4.
Geschmäcker können sich halt ändern, wenn man älter wird^^
Das Musikvideo ist echt cool und wandert direkt auf meine Playlist bei Youtube.