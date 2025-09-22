Persona 3 Reload: Offizielles Musikvideo veröffentlicht

Offizielles Musikvideo zu Persona 3 Reload „It’s Going Down Now“ heute veröffentlicht – mit Lotus Juice und Azumi Takahashi!

Der weltweite Hit „It’s Going Down Now“ aus ATLUS’ gefeiertem RPG Persona 3 Reload hat jetzt ein offizielles Musikvideo mit einer Live-Action-Performance von Lotus Juice, Azumi Takahashi und Toshiki Konishi aus dem Team von ATLUS SOUND.

Das Musikvideo ist das erste, das ATLUS bislang offiziell produziert hat, und verbindet Live-Action-Performance mit Szenen aus dem Spiel und neuen Animationen.

„It’s Going Down Now“ wurde bei den MUSIC AWARDS JAPAN 2025 für die Kategorie „Top Global Hit From Japan“ nominiert und ist der meistgestreamte Song aus dem gefeierten Original Soundtrack von Persona 3 Reload – mit über 100 Millionen Streams allein auf Spotify.

Der Original Soundtrack von Persona 3 Reload stand auch bei den PlayStation Game Music Awards 2024 an der Spitze der Kategorie „Spotify Streaming“.

Persona 3 Reload ist eine fesselnde Neuauflage, die den RPG-Klassiker in die Moderne holt. Ausgestattet mit einem erneuerten Kampfsystem, hochmoderner Grafik, überarbeitetem Audio mit einer brandneuen englischen Synchronisation und modernisierten Funktionen.

Stand heute liegt der Metascore auf Metacritic bei 86 (Xbox), 89 (PC), und 87 (PS5).