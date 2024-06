Persona 3 Reload: Termin für Episode Aigis: The Answer

Autor:, in / Persona 3 Reload

ATLUS hat den Release-Termin für Persona 3 Reload Episode Aigis: The Answer verkündet.

Während des Persona Live Tour 2024-Konzerts in Yokohama gab ATLUS das Veröffentlichungsdatum für Persona 3 Reload: Episode Aigis: The Answer bekannt, der letzten Inhaltsveröffentlichung des Erweiterungspasses des Spiels.

Das letzte Set an Inhalten für den Expansion Pass wird am 10. September 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Xbox Game Pass Ultimate, Steam, PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich sein.

Ein neuer Trailer und ein spezielles Bild, das das bevorstehende Veröffentlichungsdatum hervorhebt, wurden erstellt, um diese Neuigkeiten zu kommunizieren.

Episode Aigis (früher als „The Answer“ bekannt, als es in Nordamerika veröffentlicht wurde) wurde vor 16 Jahren mit der Veröffentlichung von Persona 3 FES dem Hauptspiel hinzugefügt und ist ein wichtiger DLC, der die Geschichte von Persona 3 Reload erweitert und gleichzeitig als Epilog dient.

Nachdem sie die Geheimnisse der Dunklen Stunde gelüftet, epische Schlachten im Tartarus geschlagen und all die unvergesslichen Ereignisse von Persona 3 Reload erlebt haben, finden sich die S.E.E.S.-Mitglieder in einem nicht enden wollenden 31. März gefangen. Spieler reisen als Aigis durch den Abgrund der Zeit, stellen sich neuen Herausforderungen und decken die Ursache für dieses seltsame Schicksal und die Wahrheit über die Geschehnisse dieses Tages auf…

Der Expansion Pass ist für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate kostenlos erhältlich. Persona 3 Reload: Expansion Pass kann ab heute im digitalen Handel für 34,99 Euro erworben werden und enthält außerdem das zuvor veröffentlichte Persona 5 Royal EX BGM Set, Persona 4 Golden EX BGM Set und Velvet Costume & BGM Set.