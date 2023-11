Persona 3 Reload: Tierischer Begleiter zückt sein Messer

ATLUS setzt die Reihe an Charakter-Videos zu Persona 3 Reload fort und stellt jetzt einen weiteren vor.

So wird im neusten Trailer zum Rollenspiel der Hund Koromaru vorgestellt. Der treue Begleiter nutzt im Kampf ein Messer als Hauptwaffe, während Cerbereus seine Persona ist.

Persona 3 Reload wird am 2. Februar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One und am selben Tag auch im Xbox Game Pass auf Konsole und PC erscheinen. Im Microsoft Store könnt ihr es in drei Editionen vorbestellen: