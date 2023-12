Persona 3 Reload: Trailer beleuchtet Life-Sim-Aktivitäten

Autor:, in / Persona 3 Reload

Seht euch im neusten Trailer zu Persona 3 Reload verschiedene Aktivitäten aus dem Life-Simulation-Part an.

Wer schon alles einen Teil der Persona-Reihe gespielt hat, weiß, dass neben dem Kampfsystem und der Story der Life-Simulation-Part das Aushängeschild der Serie ist.

Ursprünglich im Jahr 2006 erschienen, erfährt 2024 Persona 3 eine ähnliche Neuinterpretation, wie ihr es schon von Persona 5 Royal kennt.

Im neuesten Trailer seht ihr einige der Nebenaktivitäten detaillierter. Ob ihr mit euren Freunden auf ein Date gehen möchtet, verschiedene Teilzeitjobs ausübt oder die Welt erkundet – für jeden sollte etwas Interessantes dabei sein.

Leider ist das Video bisher nur auf Japanisch verfügbar, doch ihr könnt beim Betrachten gut einschätzen, welche Änderungen es gibt.

Persona 3 Reload erscheint am 2. Februar für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 & 5 sowie PC. Xbox Game Pass Abonnenten können ab Day One loslegen.

Habt ihr damals das Original gespielt? Worauf freut ihr euch am meisten? Schreibt es gerne in die Kommentare.