Persona 4 Revival: Diese Fan-Lieblinge kehren zurück: P4R präsentiert neue Charakter-Szenen

Persona 4 Revival stellt die Mitglieder des Investigation Teams im neuen Trailer vor.

Mit Persona 4 Revival haben ATLUS und SEGA einen neuen Broadcast-Clip veröffentlicht, der einige der bekanntesten Mitglieder des Investigation Teams in den Mittelpunkt stellt.

Das neue Video gibt Fans einen weiteren Blick auf die Charaktere, die im Remake zurückkehren, und stimmt auf das kommende Rollenspiel ein. Im Fokus stehen die Mitglieder des Investigation Teams, die erneut gemeinsam die mysteriösen Vorfälle in Inaba aufklären müssen.

Gleichzeitig erinnern die Entwickler daran, dass Persona 4 Revival bereits vorbestellt werden kann. Als Vorbestellerbonus erhalten Käufer das P3P & P5R Extra BGM Set, das zusätzliche Hintergrundmusik aus Persona 3 Portable und Persona 5 Royal enthält.

Ein Veröffentlichungstermin für Persona 4 Revival wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.