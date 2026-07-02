Persona 4 Revival: Diese Fan-Lieblinge kehren zurück: P4R präsentiert neue Charakter-Szenen

Mit Persona 4 Revival haben ATLUS und SEGA einen neuen Broadcast-Clip veröffentlicht, der einige der bekanntesten Mitglieder des Investigation Teams in den Mittelpunkt stellt.
Das neue Video gibt Fans einen weiteren Blick auf die Charaktere, die im Remake zurückkehren, und stimmt auf das kommende Rollenspiel ein. Im Fokus stehen die Mitglieder des Investigation Teams, die erneut gemeinsam die mysteriösen Vorfälle in Inaba aufklären müssen.
Gleichzeitig erinnern die Entwickler daran, dass Persona 4 Revival bereits vorbestellt werden kann. Als Vorbestellerbonus erhalten Käufer das P3P & P5R Extra BGM Set, das zusätzliche Hintergrundmusik aus Persona 3 Portable und Persona 5 Royal enthält.
Ein Veröffentlichungstermin für Persona 4 Revival wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freue mich auf das Spiel, die Charaktere werden sicher wieder klasse.
@Z0RN
Habe gesehen, dass es am 18. Februar 2027 veröffentlicht wird, am Ende des Artikels steht, dass der Termin noch nicht bekannt sei.
Zeigen groß Marie obwohl die erst bei Golden bei war.. während die anderen wichtigen Ori Charas am Ende nur kurz angekratzt werden. Mehr Liebe für mein Boi Kanji! Teddie kam gar nicht vor.. die gehören auch zum Team! Genau wie Rise (und Naoto) 😤
The Protagonist aka Yu Narukami.
„Ein Veröffentlichungstermin für Persona 4 Revival wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.“
Doch im Februar 2027 erscheint es. 😉
Danke für die Infos & Video. 👍🏻