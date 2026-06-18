Persona 4 Revival: Englische Synchronsprecher vorgestellt

Für Persona 4 Revival hat ATLUS die englischen Synchronsprecher von fünf beliebten Charakteren des Remakes vorgestellt und damit weitere Details zur Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers bekannt gegeben.

Die neue Besetzung soll den bekannten Figuren eine frische Interpretation verleihen, wenn das Spiel am 18. Februar 2027 erscheint. Namen zu den einzelnen Rollen wurden im Rahmen der Ankündigung bereits vorgestellt:

Synchronstimmen

Protagonist – Nazeeh Tarsha

Ein Oberschüler im zweiten Jahr, der wegen unglücklicher Lebensumstände bei seinen Eltern zu seinem Onkel nach Inaba geschickt wurde, um dort zu leben.

Yosuke Hanamura – Paul Castro Jr.

Yosuke, ein weiterer Schüler der örtlichen Oberschule, ist der fröhliche und fürsorgliche Stratege der Gruppe, der die Schlussfolgerungen und Meinungen von Teammitgliedern vereint.

Chie Satonaka – Anne Yatco

Chie ist eine lebhafte Schülerin der örtlichen Oberschule. Sie hat eine herzliche und einfühlsame Art und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.

Yukiko Amagi – Brianna Knickerbocker

Yukiko ist eine beliebte Schülerin und alleinige Erbin eines der traditionsreichen Gasthäuser der Stadt. Sie ist zuverlässig und besonnen, manchmal aber etwas geistesabwesend.

Marie – Ari Thrash

Marie ist ein geheimnisvolles Mädchen, das in Inaba anzutreffen ist, wenn sie mal in der Stadt ist. Sie wirkt kühl und unfreundlich. Von Natur aus ist sie jedoch auch neugierig und unternehmungslustig.

Zusätzlich hat ATLUS eine spezielle Übertragung zu Persona 4 Revival angekündigt. In der Präsentation wird Kazuhisa Wada, Director bei P-Studio, tiefer auf die Geheimnisse und Ereignisse eingehen, die Spieler in der ländlichen Stadt Inaba erwarten.

Die Übertragung findet am 19. Juni 2026 um 01:00 Uhr MESZ auf dem offiziellen YouTube-Kanal von ATLUS West statt und soll neue Einblicke in das Remake liefern.