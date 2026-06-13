Persona 4 Revival: Erscheint 2027 mit komplett überarbeitetem Inaba

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Image: SEGA

Persona 4 Revival bringt Inaba als moderne Neuinterpretation zurück.

Mit Persona 4 Revival kehrt eines der bekanntesten JRPGs in komplett überarbeiteter Form zurück. Das Remake wurde im Rahmen des Xbox Games Showcase angekündigt und soll am 18. Februar 2027 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC sowie Cloud erscheinen – inklusive Game Pass und Xbox Play Anywhere.

Das Spiel ist eine umfassende Neuinterpretation des 2012 erschienenen Klassikers und bringt modernisierte Grafik, überarbeitete Spielsysteme sowie zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen mit sich. Ziel ist es, die ursprüngliche Atmosphäre von Inaba beizubehalten und gleichzeitig technisch auf den aktuellen Stand zu bringen.

Im Zentrum steht erneut die ländliche Kleinstadt Inaba in Japan. Abgelegen zwischen Hügeln, Flüssen und Feldern wirkt der Ort zunächst ruhig und beschaulich – wäre da nicht die mysteriöse Mordserie, die das Leben der Bewohner überschattet.

Spieler erkunden bekannte Schauplätze wie das Einkaufsviertel, den Samegawa-Fluss, den Strand von Shichiri oder das Amagi Inn. Jeder dieser Orte trägt zur Atmosphäre des Spiels bei und bietet eigene Aktivitäten sowie Geschichten rund um die Bewohner der Stadt.

Auch die Charaktere stehen im Mittelpunkt der Neuauflage. Neben dem Protagonisten kehren bekannte Figuren wie Yosuke Hanamura, Chie Satonaka, Yukiko Amagi und die mysteriöse Marie zurück. Jeder Charakter bringt eigene Motivationen, Beziehungen und Entwicklungen mit, die eng mit der Story von Inaba verknüpft sind.

Die Entwickler betonen, dass Persona 4 Revival nicht nur ein grafisches Update, sondern eine vollständige moderne Neuinterpretation des Originals darstellt. Gleichzeitig wurde im Rahmen des Showcases auch Persona 6 offiziell angekündigt, was die Zukunft der Reihe weiter in den Fokus rückt.

Mit seinem Mix aus Alltagssimulation, Mystery-Story und JRPG-Mechaniken bleibt Inaba auch in der Neuauflage ein zentraler Schauplatz voller Geheimnisse, Beziehungen und ungewöhnlicher Ereignisse.

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8 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 294430 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.06.2026 - 10:33 Uhr

    Kann den Persona Hype nicht nachvollziehen. Ist das nicht typisch japanisches Anime-Zeugs?

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    • Blight 45180 XP Hooligan Treter | 13.06.2026 - 10:42 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Wie in der News schon steht: „Mix aus Alltagssimulation, Mystery-Story und JRPG-Mechaniken“. Das scheint gut anzukommen und ist kein typisches JRPG. Ich habe nur den 3. Teil gespielt und die Alltagssimulation, hält mich davon ab, weitere Teile zu spielen. Habe keine Lust auf Alltagsaktivitäten mit Menschen, die mich nicht interessieren. Im Spiel bekommt man dadurch aber teilweise starke Boni.

      1
  2. Vayne1986 60855 XP Stomper | 13.06.2026 - 10:39 Uhr

    Danke für die Infos.👍🏻 Freue mich auf Persona 4 Revival, auch wenn der Releasezeitraum unpassend ist. 😀

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  3. Katanameister 464430 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.06.2026 - 10:45 Uhr

    Freue mich auch auf das Remake 👍, mal sehen, was man so alles verbessert hat.

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  5. Homunculus 309850 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.06.2026 - 11:09 Uhr

    Freu mich riesig drauf, das Original ist mein liebster Teil der Reihe.

    Bin schon auf das EKZ gespannt.
    Every day’s great at your Junes!

    Das Remake vom dritten war auch schon großartig.

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  6. Mysterio 42085 XP Hooligan Krauler | 13.06.2026 - 11:19 Uhr

    Alle freuen sich und dann komme ich daher, der dachte Persona 4 Golden wäre schon ein Remake 😅

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