Persona 4 Revival: Erscheint 2027 mit komplett überarbeitetem Inaba

Mit Persona 4 Revival kehrt eines der bekanntesten JRPGs in komplett überarbeiteter Form zurück. Das Remake wurde im Rahmen des Xbox Games Showcase angekündigt und soll am 18. Februar 2027 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC sowie Cloud erscheinen – inklusive Game Pass und Xbox Play Anywhere.

Das Spiel ist eine umfassende Neuinterpretation des 2012 erschienenen Klassikers und bringt modernisierte Grafik, überarbeitete Spielsysteme sowie zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen mit sich. Ziel ist es, die ursprüngliche Atmosphäre von Inaba beizubehalten und gleichzeitig technisch auf den aktuellen Stand zu bringen.

Im Zentrum steht erneut die ländliche Kleinstadt Inaba in Japan. Abgelegen zwischen Hügeln, Flüssen und Feldern wirkt der Ort zunächst ruhig und beschaulich – wäre da nicht die mysteriöse Mordserie, die das Leben der Bewohner überschattet.

Spieler erkunden bekannte Schauplätze wie das Einkaufsviertel, den Samegawa-Fluss, den Strand von Shichiri oder das Amagi Inn. Jeder dieser Orte trägt zur Atmosphäre des Spiels bei und bietet eigene Aktivitäten sowie Geschichten rund um die Bewohner der Stadt.

Auch die Charaktere stehen im Mittelpunkt der Neuauflage. Neben dem Protagonisten kehren bekannte Figuren wie Yosuke Hanamura, Chie Satonaka, Yukiko Amagi und die mysteriöse Marie zurück. Jeder Charakter bringt eigene Motivationen, Beziehungen und Entwicklungen mit, die eng mit der Story von Inaba verknüpft sind.

Die Entwickler betonen, dass Persona 4 Revival nicht nur ein grafisches Update, sondern eine vollständige moderne Neuinterpretation des Originals darstellt. Gleichzeitig wurde im Rahmen des Showcases auch Persona 6 offiziell angekündigt, was die Zukunft der Reihe weiter in den Fokus rückt.

Mit seinem Mix aus Alltagssimulation, Mystery-Story und JRPG-Mechaniken bleibt Inaba auch in der Neuauflage ein zentraler Schauplatz voller Geheimnisse, Beziehungen und ungewöhnlicher Ereignisse.