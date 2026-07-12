Persona 4 Revival: Fan-Liebling Yosuke Hanamura kehrt im neuen Trailer zurück

Persona 4 Revival zeigt Yosuke Hanamura im neuen Trailer vor dem Release am 18. Februar 2027.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 und rückt mit einem neuen Charakter-Trailer Yosuke Hanamura in den Mittelpunkt.

Der langjährige Fan-Liebling wird im Video mit den Worten „An ideas man, not an executive.“ vorgestellt und gibt einen weiteren Einblick in die Neuauflage des beliebten Rollenspiels.

Außerdem wurde bestätigt, dass Paul Castro Jr. Yosuke Hanamura seine Stimme leiht. Der neue Trailer zeigt den Charakter in mehreren Szenen und stimmt Fans auf seine Rückkehr in Persona 4 Revival ein.

Mit der fortlaufenden Reihe an Charakter-Vorstellungen gewährt das Entwicklerteam regelmäßig neue Einblicke in die Besetzung und Präsentation des Remakes bis zum Release am 18. Februar 2027.