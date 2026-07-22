Persona 4 Revival: Gewährt neuen Blick auf Chie Satonaka

Persona 4 Revival rückt Chie Satonaka mit einem neuen Video und ihrer englischen Synchronsprecherin in den Mittelpunkt.

Atlus hat einen neuen Charakter-Trailer zu Persona 4 Revival veröffentlicht. Dieses Mal steht Chie Satonaka im Mittelpunkt, die in der englischen Version erneut von Anne Yatco gesprochen wird.

Das kurze Video zeigt Chie in verschiedenen Szenen und vermittelt einen weiteren Eindruck von ihrer Persönlichkeit sowie ihrem Auftritt im Remake von Persona 4.