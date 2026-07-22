Persona 4 Revival: Gewährt neuen Blick auf Chie Satonaka

Atlus hat einen neuen Charakter-Trailer zu Persona 4 Revival veröffentlicht. Dieses Mal steht Chie Satonaka im Mittelpunkt, die in der englischen Version erneut von Anne Yatco gesprochen wird.
Das kurze Video zeigt Chie in verschiedenen Szenen und vermittelt einen weiteren Eindruck von ihrer Persönlichkeit sowie ihrem Auftritt im Remake von Persona 4.
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich muss erstmal irgendwann Persona 5 Royal spielen, das ich irgendwann in einem Sale günstig gekauft habe. Wenn mir das zusagt, schaue ich mir die Remake von P3 und P4 gerne an. Hat ja bestimmt seinen Grund, warum die Reihe so beliebt ist.
Lohnt sich auf jeden Fall, nur muss man viel Zeit mitbringen, man kann mit Persona 5 Royal gut 80-100 Stunden Spielzeit erreichen.
Ein bisschen übertreiben sie es ja mit den ganzen Videos.