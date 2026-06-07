Persona 4 Revival: Landet 2027 direkt im Xbox Game Pass

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Image: SEGA

Persona 4 Revival bringt Kult-RPG zurück und landet direkt im Xbox Game Pass.

Ein weiterer klassischer JRPG-Titel kehrt zurück: Beim Xbox Games Showcase 2026 hat Microsoft den Release-Termin für Persona 4 Revival bestätigt.

Das Remake erscheint am 18. Februar 2027 für Xbox Series X|S und PC und wird direkt zum Launch auch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Begleitet wurde die Ankündigung von einem Pre-Order-Trailer, der den nostalgischen Charakter des Spiels in modernisierter Form zeigt. Der Titel bringt die Geschichte rund um die Kleinstadt Inaba zurück und setzt auf eine überarbeitete Präsentation des beliebten JRPG-Klassikers.

Neben der Veröffentlichung auf Xbox und PC wurde zudem bestätigt, dass Persona 4 Revival als Xbox Play Anywhere Titel erscheint. Käufer können das Spiel somit plattformübergreifend zwischen Konsole und PC nutzen.

Mit dem Game Pass-Start am Launch-Tag setzt Microsoft die Strategie fort, große Third-Party- und JRPG-Releases direkt in den Abo-Service zu integrieren.

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