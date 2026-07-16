Persona 4 Revival: Neuer Trailer zeigt Kämpfe und die TV World

5 Autor: , in News / Persona 4 Revival
Übersicht
Image: SEGA

Persona 4 Revival zeigt im neuen Gameplay-Video Kämpfe und die TV World vor dem Release 2027.

Neue Gameplay-Szenen aus Persona 4 Revival geben einen genaueren Blick auf das Kampfsystem und die geheimnisvolle TV World. Im aktuellen Broadcast Clip stellen die Entwickler zentrale Spielmechaniken des kommenden Rollenspiels vor.

Der Fokus des Videos liegt auf den rundenbasierten Kämpfen, die zu den wichtigsten Bestandteilen der Persona-Reihe gehören. Gleichzeitig erhalten Fans weitere Eindrücke von der TV World, in der ein großer Teil des Abenteuers spielt und zahlreiche Herausforderungen auf die Spieler warten.

Mit den neuen Spielszenen setzt Atlus seine Reihe an Entwickler- und Gameplay-Videos fort, die nach und nach weitere Aspekte von Persona 4 Revival vorstellen.

Bereits bestätigt ist außerdem der Release am 18. Februar 2027. Das Rollenspiel erscheint für Xbox, PlayStation und PC via Steam.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Persona 4 Revival

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. ShellingFord135 18855 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.07.2026 - 18:24 Uhr

    Ich habe noch Persona 5 Royale in meinem Backlog, das wird irgendwann zuerst an die Reihe kommen, bevor ich irgendein anderes Spiel der Reihe in Angriff nehme. Da ich noch kein einziges dieser Spiele gezockt habe, muss ich auch erstmal sehen, ob mir die Reihe überhaupt gefällt.

    0
  5. Ralle89 197655 XP Grub Killer God | 16.07.2026 - 18:46 Uhr

    Mich sprechen solche Spiele einfach nicht an aber viel Spaß allen 🤗

    0

Hinterlasse eine Antwort