Persona 4 Revival: Neuer Trailer zeigt Kämpfe und die TV World

Persona 4 Revival zeigt im neuen Gameplay-Video Kämpfe und die TV World vor dem Release 2027.

Neue Gameplay-Szenen aus Persona 4 Revival geben einen genaueren Blick auf das Kampfsystem und die geheimnisvolle TV World. Im aktuellen Broadcast Clip stellen die Entwickler zentrale Spielmechaniken des kommenden Rollenspiels vor.

Der Fokus des Videos liegt auf den rundenbasierten Kämpfen, die zu den wichtigsten Bestandteilen der Persona-Reihe gehören. Gleichzeitig erhalten Fans weitere Eindrücke von der TV World, in der ein großer Teil des Abenteuers spielt und zahlreiche Herausforderungen auf die Spieler warten.

Mit den neuen Spielszenen setzt Atlus seine Reihe an Entwickler- und Gameplay-Videos fort, die nach und nach weitere Aspekte von Persona 4 Revival vorstellen.

Bereits bestätigt ist außerdem der Release am 18. Februar 2027. Das Rollenspiel erscheint für Xbox, PlayStation und PC via Steam.