Persona 4 Revival: Neues Rise-Spotlight zeigt zentrale Navigator-Figur

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Image: SEGA / Persona 4 Revival

Persona 4 Revival rückt Rise in den Fokus – neues Charakter-Spotlight veröffentlicht.

Mit einem neuen Spotlight-Video stellt Persona 4 Revival erneut die Figur Rise Kujikawa in den Mittelpunkt. Die Navigatorin des Investigationsteams erhält dabei besondere Aufmerksamkeit und steht klar im Fokus der aktuellen Präsentation.

Das neue Material konzentriert sich vollständig auf den Charakter und zeigt Rise in einer überarbeiteten Darstellung, inklusive neuer Szenen und einer stärkeren Betonung ihrer Rolle innerhalb der Gruppe. Gesprochen wird sie erneut von Abby Trott, die der Figur bereits in früheren Auftritten ihre Stimme lieh.

Statt Gameplay-Neuheiten stehen diesmal Atmosphäre und Charakterinszenierung im Vordergrund, wodurch die emotionale Bindung zur Figur weiter ausgebaut werden soll.

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3 Kommentare Added

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  1. Homunculus 311350 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.07.2026 - 11:01 Uhr

    Als ob ich die englische Stimmen verwenden würde. Das wird auf Japanisch gespielt, passt einfach besser zum Setting.

    Bis das Spiel erscheint muss ich noch ein anderes JRPG fertig bekommen 🫣

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  2. Katanameister 487180 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 06.07.2026 - 11:26 Uhr

    Freue mich schon auf das Remake, die Charaktere machen alle einen guten Eindruck.

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