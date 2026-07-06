Persona 4 Revival: Neues Rise-Spotlight zeigt zentrale Navigator-Figur

Mit einem neuen Spotlight-Video stellt Persona 4 Revival erneut die Figur Rise Kujikawa in den Mittelpunkt. Die Navigatorin des Investigationsteams erhält dabei besondere Aufmerksamkeit und steht klar im Fokus der aktuellen Präsentation.

Das neue Material konzentriert sich vollständig auf den Charakter und zeigt Rise in einer überarbeiteten Darstellung, inklusive neuer Szenen und einer stärkeren Betonung ihrer Rolle innerhalb der Gruppe. Gesprochen wird sie erneut von Abby Trott, die der Figur bereits in früheren Auftritten ihre Stimme lieh.

Statt Gameplay-Neuheiten stehen diesmal Atmosphäre und Charakterinszenierung im Vordergrund, wodurch die emotionale Bindung zur Figur weiter ausgebaut werden soll.