Persona 4 Revival: Remake eines RPG-Klassikers

ATLUS kündigte Persona 4 Revival an, eine Neuauflage des RPG-Klassikers Persona 4, der 2008 erstmals veröffentlicht wurde.

Persona 4 Revival erscheint für Xbox Series X|S und Xbox PC und wird ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Xbox Play Anywhere erhältlich sein und später auch auf der Wunschliste erscheinen.

Das Spiel wird auch für PlayStation 5 und Steam erscheinen und die Wunschliste für diese Plattformen wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Persona 4 Revival, ein Remake des modernen RPG-Klassikers, wurde auf dem Xbox Games Showcase 2025 mit einem ersten Trailer vorgestellt, der die wunderschöne, aktualisierte Grafik des Spiels in der ländlichen Stadt Inaba zeigt.

Als Austauschschüler erlebt ihr ein unvergessliches Jahr mit neuen Freunden, die ihr auf eurem Weg kennenlernt. Doch Gerüchte über bizarre Morde und ein mysteriöser Fernsehsender stören schnell deinen friedlichen Alltag.

Eine Tür zu einer anderen Welt öffnet sich und erweckt eure Persona-Fähigkeiten: Es ist an der Zeit, an der Seite eurer treuen Verbündeten zu kämpfen, um die Wahrheit herauszufinden.

Eine besondere Nachricht von Kazuhisa Wada, Direktor bei P-STUDIO

Hallo, hier spricht Wada von P-STUDIO.

Wir freuen uns sehr, die Veröffentlichung von Persona 4 Revival ankündigen zu können. Wir freuen uns darauf, zu gegebener Zeit noch mehr Informationen bekannt zu geben.

Persona 4 hat zahlreiche Spin-Offs hervorgebracht, darunter TV-Anime, Persona 4 Arena™, Persona 4 Arena Ultimax™ und Persona 4: Dancing All Night™, und ist ein besonderer Titel, der seit vielen Jahren Teil von Atlus ist und einen persönlichen Platz in meinem Herzen einnimmt. Wir arbeiten derzeit mit all unserer Leidenschaft und Liebe an diesem Projekt. Wir sind zuversichtlich, dass es ein frisches und überraschendes Produkt sowohl für Neueinsteiger als auch für langjährige Fans sein wird, und wir freuen uns darauf, es mit euch allen zu teilen.

Außerdem bereiten wir uns als Studio aktiv auf die zukünftige Entwicklung der Persona-Serie vor. Wir arbeiten hart daran, die Erwartungen der Fans auf der ganzen Welt zu erfüllen, und unsere Arbeit schreitet gut voran. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden für weitere Updates.

Wir freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung der Persona-Reihe.

~P-STUDIO Direktor Kazuhisa Wada