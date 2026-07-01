Persona 4 Revival: SEGA erwartet über 5 Millionen Verkäufe

5 Autor: , in News / Persona 4 Revival
Übersicht
Image: SEGA

Sega zählt Persona 4 Revival zu seinen künftigen Flaggschiff-Titeln und erwartet 5 Millionen Käufe im Lebenszyklus.

Im Rahmen einer Management-Präsentation hat Sega neue Einblicke in die Definition seiner Flaggschiff-Titel gegeben. Persona 4 Revival zählt laut dem Unternehmen zu den Spielen, denen langfristig mehr als fünf Millionen verkaufte Einheiten zugetraut werden.

Die Informationen stammen aus dem Fragen-und-Antworten-Bereich der Management-Sitzung vom 15. Juni 2026. Darin erläutert Sega, dass ein Flaggschiff-Titel grundsätzlich als Spiel definiert wird, das über seine gesamte Lebensdauer mindestens fünf Millionen Exemplare verkaufen soll. Langfristig strebt das Unternehmen sogar an, mit diesen Marken regelmäßig die Marke von zehn Millionen Verkäufen zu erreichen. Zunächst liege der Fokus jedoch darauf, durch Neuverkäufe und langfristige Verkäufe eine stabile Erfolgsbilanz aufzubauen.

Im Zuge der Präsentation aktualisierte Sega außerdem seine Planung für das bis März 2027 laufende Geschäftsjahr. Zu den vorgesehenen Veröffentlichungen aus den Flaggschiff-Marken gehören demnach Persona 4 Revival sowie Stranger than Heaven.

Erst kürzlich gab Sega bekannt, dass Persona 3 Reload innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren die Marke von drei Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen damit, dass Persona 6 innerhalb seines ersten Verkaufsjahres die Schwelle von fünf Millionen Einheiten erreichen könnte.

Mit der neuen Definition macht Sega deutlich, welche hohen Erwartungen das Unternehmen künftig an seine wichtigsten Marken und deren kommerzielles Potenzial stellt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Persona 4 Revival

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. ZombieGott79 98560 XP Posting Machine Level 4 | 01.07.2026 - 14:04 Uhr

    Auch wenn Persona 4 gut ist denke ich kaum das die Zahl wirklich erreichbar ist.

    0
  3. Katanameister 482980 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 01.07.2026 - 14:11 Uhr

    Sollte realistisch sein, nur müsste man dann auch über die Jahre einige angemessene Rabattaktionen durchführen.

    0
  5. Ralle89 184875 XP Battle Rifle Elite | 01.07.2026 - 18:14 Uhr

    Kann mit persona nichts anfangen aber wünsche den Spiel den Erfolg 👍🏻

    0

Hinterlasse eine Antwort