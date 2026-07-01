Persona 4 Revival: SEGA erwartet über 5 Millionen Verkäufe

Im Rahmen einer Management-Präsentation hat Sega neue Einblicke in die Definition seiner Flaggschiff-Titel gegeben. Persona 4 Revival zählt laut dem Unternehmen zu den Spielen, denen langfristig mehr als fünf Millionen verkaufte Einheiten zugetraut werden.

Die Informationen stammen aus dem Fragen-und-Antworten-Bereich der Management-Sitzung vom 15. Juni 2026. Darin erläutert Sega, dass ein Flaggschiff-Titel grundsätzlich als Spiel definiert wird, das über seine gesamte Lebensdauer mindestens fünf Millionen Exemplare verkaufen soll. Langfristig strebt das Unternehmen sogar an, mit diesen Marken regelmäßig die Marke von zehn Millionen Verkäufen zu erreichen. Zunächst liege der Fokus jedoch darauf, durch Neuverkäufe und langfristige Verkäufe eine stabile Erfolgsbilanz aufzubauen.

Im Zuge der Präsentation aktualisierte Sega außerdem seine Planung für das bis März 2027 laufende Geschäftsjahr. Zu den vorgesehenen Veröffentlichungen aus den Flaggschiff-Marken gehören demnach Persona 4 Revival sowie Stranger than Heaven.

Erst kürzlich gab Sega bekannt, dass Persona 3 Reload innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren die Marke von drei Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen damit, dass Persona 6 innerhalb seines ersten Verkaufsjahres die Schwelle von fünf Millionen Einheiten erreichen könnte.

Mit der neuen Definition macht Sega deutlich, welche hohen Erwartungen das Unternehmen künftig an seine wichtigsten Marken und deren kommerzielles Potenzial stellt.