Persona 4 Revival: Story Recap Trailer zeigt neue Gameplay-Szenen

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Image: SEGA

Der neu veröffentlichter Story Recap Trailer zu Persona 4 Revival zeigt neue Gameplay-Szenen des kommenden Rollenspiel-Remakes.

Am 18. Februar 2027 erscheint Persona 4 Revival für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Bei dem Rollenspiel handelt es sich um ein vollumfängliches Remake des ursprünglich 2012 veröffentlichten Persona 4 Golden, welches wiederum eine erweiterte Version von Persona 4 aus dem Jahr 2008 ist.

Wer mit Persona 4 Revival neu in die Rollenspiel-Reihe einsteigen möchte oder einfach nicht mehr alle Details der Geschichte genau in Erinnerung hat, kann sich jetzt dank dem frisch veröffentlichten Story Recap Trailer auf den Stand der Dinge bringen – neue Gameplay-Szenen inklusive:

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4 Kommentare Added

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  1. Katanameister 510740 XP Xboxdynasty MVP Silber | 24.07.2026 - 07:09 Uhr

    Ich werde mir das nicht ansehen, sobald das Spiel rauskommt, werde ich die Geschichte und das Gameplay in Ruhe genießen.

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  4. Ralle89 204380 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.07.2026 - 09:10 Uhr

    Für mich ist das auch nix kann mit der Reihe nix anfangen 😅

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