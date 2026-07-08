Persona 4 Revival: Trailer zum Protagonisten mit Sprecher Nazeeh Tarsha

Mit Persona 4 Revival rückt Atlus den Protagonisten der Neuauflage in den Mittelpunkt und veröffentlicht einen neuen „Protagonist Sizzle“-Trailer. Das Video hebt den Hauptcharakter hervor und gibt einen weiteren Einblick in die überarbeitete Version des beliebten Rollenspiels.
Die Stimme des Protagonisten übernimmt dabei Nazeeh Tarsha, der dem Helden der Neuauflage seine englische Vertonung verleiht. Der neue Trailer konzentriert sich vollständig auf die zentrale Figur und präsentiert deren Auftreten im Spiel.
Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für Xbox, PlayStation und Steam. Weitere Details zur Neuauflage sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es könnte schlimmer klingen. Für mich allerdings eines der Spiele wo es völlig außer Frage steht, es mit der Original-Synchro zu spielen.
Ich hab letztes Jahr erst Persona 4 Golden gespielt und ganz ehrlich keinen Bedarf an einem Remake. P4G war rundum super und ich hatte viel Spaß damit.
Bei den Remakes mag ich es nicht, wenn diese dann doch wieder auf DLCs ausgelegt sind, was ja meines Wissens bei Persona 3 so war. Da werde ich also irgendwann die Portable Version spielen und das wird mir reichen.
Ich werde die englische Synchro nehmen, fand die eigentlich immer ganz gut.