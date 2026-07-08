Persona 4 Revival: Trailer zum Protagonisten mit Sprecher Nazeeh Tarsha

Persona 4 Revival stellt den Protagonisten im neuen Trailer vor.

Mit Persona 4 Revival rückt Atlus den Protagonisten der Neuauflage in den Mittelpunkt und veröffentlicht einen neuen „Protagonist Sizzle“-Trailer. Das Video hebt den Hauptcharakter hervor und gibt einen weiteren Einblick in die überarbeitete Version des beliebten Rollenspiels.

Die Stimme des Protagonisten übernimmt dabei Nazeeh Tarsha, der dem Helden der Neuauflage seine englische Vertonung verleiht. Der neue Trailer konzentriert sich vollständig auf die zentrale Figur und präsentiert deren Auftreten im Spiel.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für Xbox, PlayStation und Steam. Weitere Details zur Neuauflage sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.