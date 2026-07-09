Persona 4 Revival: Video zeigt das Herzstück des Kampfsystems und verrät neue Details zum Remake

Mit Persona 4 Revival rückt ATLUS das Herzstück des Kampfsystems in den Mittelpunkt. Ein neuer Broadcast-Clip erklärt die Persona- und Fusionsmechaniken und zeigt, wie Spieler ihre strategischen Möglichkeiten im rundenbasierten Rollenspiel erweitern können. Gleichzeitig gibt es weitere Informationen zum Remake und den Vorbesteller-Boni.
Im Abenteuer verschlägt es euch in die scheinbar ruhige Kleinstadt Inaba, in der eine rätselhafte Mordserie die Bewohner erschüttert. Gerüchte über den geheimnisvollen „Midnight Channel“, der ausschließlich in regnerischen Nächten erscheint, führen euch und eure Freunde auf die Spur einer übernatürlichen Wahrheit. Um die Fälle aufzuklären, müsst ihr euch gefährlichen Schatten stellen und eure verborgene Kraft – die Persona – erwecken.
Der neue Gameplay-Clip zeigt, wie wichtig Personas für den Kampf sind. Jede Persona verfügt über individuelle Stärken, Schwächen und Fähigkeiten. Durch die Fusion mehrerer Personas entstehen neue, stärkere Begleiter mit einzigartigen Eigenschaften, wodurch sich zahlreiche taktische Möglichkeiten eröffnen. Das Ausnutzen gegnerischer Schwächen, mächtige Gruppenangriffe und die gezielte Zusammenstellung eurer Personas bilden das Fundament der rundenbasierten Kämpfe.
Abseits der Dungeons verbringt ihr euren Alltag als Schüler. Ob Unterricht, Sportclubs, Teilzeitjobs oder Freundschaften – jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf der Geschichte und stärkt eure Beziehungen zu den verschiedenen Charakteren. Diese sogenannten Social Links wirken sich wiederum auf eure Entwicklung und eure Möglichkeiten im Kampf aus und führen zu unterschiedlichen Erlebnissen und Enden.
Als vollständiges Remake modernisiert Persona 4 Revival den Rollenspiel-Klassiker mit einer deutlich überarbeiteten Grafik, neuen Anime- und 3D-Zwischensequenzen, verbessertem Gameplay sowie zahlreichen Komfortfunktionen, ohne den Charme des Originals aus den Augen zu verlieren.
Wer das Spiel bis zum 17. Februar 2027 um 23:59 Uhr vorbestellt, erhält das „P3R & P5R“-Extra-Musikset als Bonus. Darin enthalten sind beliebte Musikstücke aus Persona 3 Reload und Persona 5 Royal, die unter anderem als Dungeon-, Kampf- und Ergebnismusik genutzt werden können.
Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027. Entwickelt wird das Remake von ATLUS, den Vertrieb übernimmt SEGA.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Infos & Video. 👍🏻 Freue mich auf Persona 4 Revival. 🙂
Der Velvet Room, der nur vom Protagonisten betreten werden kann und zeigen dann eine Szene in der Marie neben Igor sitzt 😂
Die Persona Mechanik ist neben den Social Links echt das wichtigste Gameplay Feature der Reihe und hat mich früher sehr ausgebremst, weil ich meine Favo Persona nie opfern wollte.
Aber von dem Gedanken muss man sich lösen, anders als bei Pokémon, wo man sein Starter Team bis zum Ende haben kann, sollte man bei Persona sein Team ständig opfern und dadurch verbessern.
Ganz genau. Ich hab mich nie wirklich in die Tiefe mit verschiedensten Personas befasst oder gezielt was „gezüchtet“, aber wenn man einfach immer, wenn die Persona keinen Skill mehr lernt, sie ins Compendium packt und dann fused, kommt man ganz gut voran.
Und durch das Compendium ist ja auch keine Persona wirklich verloren.
Ju, aber in den meisten Fällen verwendet man die eh nie wieder, weil Level zu gering und zu grindig um höher zu machen, da ist neue Persona bekommen oder fusionieren deutlich entspannter.
Bissel schade, manche Design mag ich echt gerne und hätte die auch später noch im Team.
Naja, ohne jetzt zu groß irgendwen spoilern zu wollen, aber bei Marie ist ja auch recht schnell klar, dass sie jetzt nicht unbedingt ein normaler Mensch ist. ^^
Was das Gameplay mit dem Fusionieren und der sich dadurch konstant verändernden Party angeht, hat mich sich das Spiel für mich immer stark wie moderne Version von Dragon Quest Monsters angefühlt – einem meiner Liebglingsspiele damals auf dem Gameboy.
Da hat man die Monster zwar gepaart, nicht verschmolzen, aber spielerisch war es eigentlich ziemlich genau Dasselbe.