Persona 4 Revival: Video zeigt das Herzstück des Kampfsystems und verrät neue Details zum Remake

Mit Persona 4 Revival rückt ATLUS das Herzstück des Kampfsystems in den Mittelpunkt. Ein neuer Broadcast-Clip erklärt die Persona- und Fusionsmechaniken und zeigt, wie Spieler ihre strategischen Möglichkeiten im rundenbasierten Rollenspiel erweitern können. Gleichzeitig gibt es weitere Informationen zum Remake und den Vorbesteller-Boni.

Im Abenteuer verschlägt es euch in die scheinbar ruhige Kleinstadt Inaba, in der eine rätselhafte Mordserie die Bewohner erschüttert. Gerüchte über den geheimnisvollen „Midnight Channel“, der ausschließlich in regnerischen Nächten erscheint, führen euch und eure Freunde auf die Spur einer übernatürlichen Wahrheit. Um die Fälle aufzuklären, müsst ihr euch gefährlichen Schatten stellen und eure verborgene Kraft – die Persona – erwecken.

Der neue Gameplay-Clip zeigt, wie wichtig Personas für den Kampf sind. Jede Persona verfügt über individuelle Stärken, Schwächen und Fähigkeiten. Durch die Fusion mehrerer Personas entstehen neue, stärkere Begleiter mit einzigartigen Eigenschaften, wodurch sich zahlreiche taktische Möglichkeiten eröffnen. Das Ausnutzen gegnerischer Schwächen, mächtige Gruppenangriffe und die gezielte Zusammenstellung eurer Personas bilden das Fundament der rundenbasierten Kämpfe.

Abseits der Dungeons verbringt ihr euren Alltag als Schüler. Ob Unterricht, Sportclubs, Teilzeitjobs oder Freundschaften – jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf der Geschichte und stärkt eure Beziehungen zu den verschiedenen Charakteren. Diese sogenannten Social Links wirken sich wiederum auf eure Entwicklung und eure Möglichkeiten im Kampf aus und führen zu unterschiedlichen Erlebnissen und Enden.

Als vollständiges Remake modernisiert Persona 4 Revival den Rollenspiel-Klassiker mit einer deutlich überarbeiteten Grafik, neuen Anime- und 3D-Zwischensequenzen, verbessertem Gameplay sowie zahlreichen Komfortfunktionen, ohne den Charme des Originals aus den Augen zu verlieren.

Wer das Spiel bis zum 17. Februar 2027 um 23:59 Uhr vorbestellt, erhält das „P3R & P5R“-Extra-Musikset als Bonus. Darin enthalten sind beliebte Musikstücke aus Persona 3 Reload und Persona 5 Royal, die unter anderem als Dungeon-, Kampf- und Ergebnismusik genutzt werden können.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027. Entwickelt wird das Remake von ATLUS, den Vertrieb übernimmt SEGA.