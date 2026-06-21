Persona 4 Revival: Zeigt 20 Minuten Broadcast mit Story, Kämpfen und Charakteren

Persona 4 Revival rückt Story, Charaktere und Kampfsystem in einem langen Broadcast in den Fokus.

Ein neuer 20-minütiger Broadcast zu Persona 4 Revival liefert umfangreiche Einblicke in das kommende JRPG und stellt dabei zentrale Elemente wie Story, Charaktere und Kampfsystem in den Mittelpunkt.

Im Rahmen der Präsentation werden sowohl narrative Aspekte als auch spielerische Mechaniken beleuchtet. Der Fokus liegt klar darauf, Spielern einen detaillierten Eindruck vom Aufbau und der Struktur des Spiels zu vermitteln.

Persona 4 Revival soll am 18. Februar 2027 für Xbox, Steam und PlayStation erscheinen und bringt die bekannte JRPG-Reihe in einer neuen technischen und erzählerischen Umsetzung zurück.

Der Broadcast fungiert damit als umfassender Überblick über das Projekt und zeigt, wie stark sich das Spiel auf Storytelling und klassische Serienwerte konzentriert.