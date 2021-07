Persona 5 Royal: Celebration Website zum 25-jährigen Jubiläum

Autor:, in / Persona 5 Royal

In diesem Jahr feiert die Persona-Franchise von Atlus ihr 25-jähriges Jubiläum. Obwohl die beliebte Serie als Ableger der Shin Megami Tensei-Spiele begann, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einer eigenen Dynastie entwickelt. Atlus gab vor Kurzem bekannt, dass die Persona-Spiele insgesamt mehr als 15 Millionen Mal weltweit verkauft wurden.

Jetzt hat der Entwickler eine Celebration Website gestartet, um die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der Serie anzukurbeln, die wohl einige Ankündigungen auf Lager hat.

Von September dieses Jahres bis Herbst 2022 wird Atlus mehrere neue Persona-Enthüllungen machen. Auf der Jubiläums-Website werden sieben Neuigkeiten angeteasert. Jede Menge Merchandise ist auch Teil dieser Feierlichkeiten, und das könnte Hinweise darauf geben, was zu erwarten wäre.

So werden als Beispiel Poster der Box-Arts der einzelnen Persona-Spiele gezeigt, um daneben zwei „geheime“ Panels zu zeigen, die leer gelassen wurden. Könnten dies zwei Haupt-Spiele sein, die vielleicht bald angekündigt werden?

Auch bei Sammelkarten der bisherigen Persona-Protagonisten bleiben Plätze leer. Könnten hier Remakes ihr Veröffentlichung feiern? Ebenso gibt es zwei geheime Panels für kommende Box Arts, aber nur eines für einen neuen Protagonisten.

Gerüchte, dass Persona 5 auch für Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen wird, haben sich nicht bestätigt, genauso wie eine Persona 3 PC-Portierung. Unterdessen will Sega alle wichtigen Spiele weltweit gleichzeitig veröffentlichen, was Hoffnung macht, dass Persona davon nicht ausgenommen wird.