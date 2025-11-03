Persona 5 Royal: Kultreihe feiert weltweiten Erfolg mit über 13 Millionen verkauften Einheiten

Die Persona 5-Serie hat einen neuen Verkaufsmeilenstein erreicht und weltweit über 13 Millionen Exemplare abgesetzt. Bis August 2025 lagen die kombinierten Verkäufe von Persona 5 und Persona 5 Royal bei rund 10,46 Millionen Einheiten, was bedeutet, dass die Reihe seitdem weiterhin stark gewachsen ist.

Die Serie um die Phantomdiebe aus Tokyo hat sowohl durch ihre fesselnde Story, den stilvollen Anime-Look als auch das tiefgehende Gameplay Fans auf der ganzen Welt überzeugt. Persona 5 Royal hat die ursprüngliche Version mit neuen Charakteren, erweiterten Szenarien und zusätzlichen Gameplay-Mechaniken ergänzt und trug maßgeblich zum anhaltenden Erfolg der Reihe bei.

Mit dem Überschreiten der 13-Millionen-Marke festigt die Persona 5-Serie ihre Position als eine der erfolgreichsten JRPG-Reihen der letzten Jahre. Die Kombination aus strategischem Kampfsystem, emotionaler Tiefe und kultureller Identität macht die Serie sowohl für Neueinsteiger als auch für langjährige Fans zu einem unverzichtbaren Spielerlebnis.