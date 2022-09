Persona 5 Royal: Spiel kann ab sofort für Xbox vorbestellt werden

Autor:, in / Persona 5 Royal

Vorbestellungen für die Digital Edition, Standard Edition und die 1 More Edition von Persona 5 Royal sind ab sofort möglich.

ATLUS kündigt an, dass ab sofort digitale und physische Editionen von Persona 5 Royal für Xbox Series X|S und Xbox One vorbestellt werden können. PC-Spieler können es digital für Windows vorbestellen. Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, kann Persona 5 Royal direkt am Erscheinungsdatum, dem 21. Oktober 2022, spielen.

Bei der Vorbestellung haben Spieler die Wahl zwischen der Digital Edition, die neben dem Basisspiel Persona 5 Royal noch über 40 zuvor als DLC-Inhalte veröffentlichte Gegenstände enthält, und der limitierten physischen 1 More Edition, die exklusiv im ATLUS Shop erhältlich ist.

Kaufoptionen

Digital Edition (Konsole und PC) – €59,99

Physische Standard Edition (nur für Konsole) – €59,99

1 More Edition (nur für Konsole) Basisspiel Persona 5 Royal Erstklassige Steelbook-Metallhülle Verpackung im Look einer Schatztruhe Akechis Aktentasche Art Frame & Drucke Tarotkarten



Spieler setzen die Maske des Jokers auf und schließen sich den Herz-Phantomdieben an, um die Ketten der modernen Gesellschaft zu sprengen, große Raubüberfälle zu verüben, in die Köpfe der Korrupten einzudringen und sie zum Umdenken zu bewegen!

In Persona 5 Royal gibt es ein neues Semester an der Shujin-Akademie, einen neuen Bereich von Tokio zum Entdecken, neue Charaktere, einen noch nie zuvor gesehenen Handlungsstrang und noch viel mehr! Selbst für die erfahrensten Phantomdiebe ist Persona 5 Royal eine neue Herausforderung, die sie dazu einlädt, sich über alle Regeln hinwegsetzen, die Kraft in sich zu entdecken und für die Gerechtigkeit zu kämpfen.

Das JPRG ist mit dem Xbox Game Pass, der Xbox Series X|S, Xbox One und Windows direkt am 21. Oktober 2022 spielbar.