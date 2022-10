Persona 5 Royal: Xbox Gameplay-Video zum preisgekrönten JRPG

Persona 5 Royal ist endlich für die Xbox erhältlich und sogar im Xbox Game Pass vom ersten Tag an verfügbar. Ihr könnt mit einem Abo mit dem preisgekrönten RPG von Atlus sofort loslegen.

Ihr seid neu an einer Eliteschule in Tokyo und müsst euch dem Schicksal stellen und den Phantom Dieben dabei helfen, die Welt vor dem Bösen zu retten.

Die Handlung ist packend verpackt: Eine kleine Gruppe von Highschool-Schülern entdeckt eine mysteriöse Parallelwelt. Sie müssen die Herzen der Menschen stehlen, die von ihren Sehnsüchten heimgesucht werden.

Das ist aber nicht so einfach, denn in dieser Parallelwelt kommen die von den Menschen projizierten Monster zur Abwehr der Fantasie, an denen ihr vorbeimüsst. Das ist nur der Anfang einer wunderbaren Reise in eine fantastische Welt der Persona Reihe, denn irgendwann werden die Schichten zwischen Fantasie und Realität verschwinden.

Könnt ihr euch davor schützen? Oder stürzt ihr euch ins Abenteuer. Persona 5 Royal wurde auf viele Arten überarbeitet, nicht nur die Grafik sowie Audio wurden verbessert, es wurde auch der gesamte Text und das Kampfmenü auf Deutsch übersetzt, sodass ihr euch nicht zwischen Englisch und Japanisch entscheidet müsst.

Überzeugt euch im neusten Video von Persona 5 Royal und gebt uns Bescheid, wie euch das Spiel gefällt. Sobald ihr euch das Video angeschaut, am besten noch ein Daumen nach oben geben und den Abo-Knopf gedrückt, könnt ihr es selber austesten, denn Persona 5 Royal ist im Xbox Game Pass Abo erhältlich. Viel Spaß dabei!

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.