Persona 5 Tactica: Neuer Trailer + Fanlieblinge als Day One DLC

Am 17. November erscheint Persona 5 Tactica für die Xbox Series X|S, die Xbox One, die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC. Mit einem neuen Trailer stimmen euch die Verantwortlichen auf das rundenbasierte Action-Game ein.

Der neue Trailer entführt euch ins vom Japan inspirierte Königreich Yoshiki und präsentiert Kämpfe, die an XCOM erinnern sowie einige der größeren Bosse, denen ihr begegnen werdet. Darüber hinaus bestätigte Atlus, was einige Leaks bereits besagten: Fanlieblinge Goro Akechi und Kasumi Yoshizawa werden als Day-One-DLC zur Verfügung stehen. Solltet ihr euch die beiden Figuren sichern wollen, dann müsst ihr euch den Repaint Your Heart holen. Enthalten sind in diesem DLC auch einige exklusive Waffen und Personas.