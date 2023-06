Persona 5 Tactica: Neues Spin-Off landet im November im Game Pass

Nach Persona 3 Reload ist Persona 5 Tactica die zweite Ankündigung der Franchise, welches beim Xbox Games Showcase offiziell angekündigt wurde.

Über Persona 5 Tactica

Nach einem seltsamen Vorfall geraten die Phantomdiebe in ein bizarres Reich, dessen Bürger unter tyrannischer Unterdrückung leben. Umgeben von einer militärischen Gruppe namens Legionäre befinden sie sich in großer Gefahr, bis eine geheimnisvolle Revolutionärin namens Erina sie rettet und ihnen im Gegenzug für ihre Hilfe ein verlockendes Angebot macht. Welche Wahrheit steckt hinter Erina und dem Angebot, das sie den Phantomdieben macht? Stürzt eure Feinde und bekämpft die Korruption mit mächtigen Personas, einer Auswahl an Waffen und vernichtet sie mit Stil in diesem frischen neuen taktischen RPG aus dem preisgekrönten Persona 5-Spiel.

Das Spiel mit den Phantomdieben wird am 17. November 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Cloud und darüber hinaus mit dem Xbox/PC Game Pass spielbar sein.