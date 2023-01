Persona 6: Enthüllung könnte bald erfolgen

Autor:, in / Persona 6

Wie wir wissen, befinden sich gleich mehrere unangekündigte Projekte bei ATLUS in der Entwicklung. Dazu hatten wir bereits gestern berichtet, dass auch ein Remake von Persona 3 dazu zählen könnte, was laut einem Insider auch weiterhin in Arbeit sei.

Im Forum von ResetEra bestätigte Moderator Jawmuncher jetzt dieses Gerücht, da er ähnliches darüber gehört habe.

Doch nicht nur das: Mit Persona 6 ist ein weiterer Teil in der Mache. Das Spiel werde dabei früher als später enthüllt, so der Moderator.

Seiner persönlichen Ansicht nach wird Persona 3 Remake oder Persona 6 in irgendeiner Form Multiplattform sein, bei dem einer der Plattformbetreiber die Marketingrechte haben könnte.

Wahrscheinlich finde eine Enthüllung dann auch dementsprechend eher auf einem Event von Nintendo, Xbox oder PlayStation statt, und nicht auf einem Event von ATLUS selbst.