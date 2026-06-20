Persona 6: Erhält Altersfreigabe durch australische Klassifizierungsbehörde

Zu Persona 6 ist ein neuer Eintrag bei der australischen Klassifizierungsbehörde aufgetaucht. Das Rollenspiel wurde dort mit der Altersfreigabe M versehen und enthält laut Einstufung Inhalte wie Gewalt, Nacktheit und derbe Sprache.

Der Datenbankeintrag trägt das Klassifizierungsdatum 8. Juni 2026 und nennt SEGA of America als Produktionsunternehmen. Als Kategorie wird ein Computerspiel angegeben, das über das IARC Global Rating Tool eingestuft wurde.

Eine Altersfreigabe gilt häufig als positives Zeichen für den Entwicklungsfortschritt eines Spiels. Allerdings handelt es sich in diesem Fall um eine IARC-Einstufung, die nicht zwingend einer vollständigen Prüfung durch die australische Behörde entspricht. Entsprechend lassen sich daraus derzeit keine konkreten Rückschlüsse auf einen Veröffentlichungstermin ziehen.

Erst Anfang Juni wurde Persona 6 offiziell von SEGA und ATLUS angekündigt. Das neue Rollenspiel erscheint für Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Windows und Steam, ein konkreter Releasetermin wurde bislang jedoch noch nicht bekannt gegeben.