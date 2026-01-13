Persona 6: Google‑Hinweis entfacht neue Spekulationen

Rund um die asiatische Persona‑30th‑Anniversary‑Website sorgt ein neuer Fund für frische Spekulationen. Wer die Seite über Google sucht, stößt in den Suchergebnissen auf die Formulierung the next chapter in the series.

Dieser Hinweis taucht direkt in der Beschreibung auf und lässt Raum für Interpretationen, die über das Jubiläum hinausgehen und auf Persona 6 deuten könnten.

Die Formulierung wirkt besonders auffällig, da sie nicht nur auf Rückblicke oder Feierlichkeiten hindeutet, sondern auf etwas Kommendes. In der Community wird deshalb diskutiert, ob Atlus damit unbewusst einen Schritt in Richtung der nächsten Hauptnummer angedeutet hat. Die Vermutung liegt nahe, dass eine mögliche Enthüllung näher rücken könnte, als bisher angenommen wurde.

Offiziell gibt es keine Bestätigung, doch der Zeitpunkt wäre passend. Das Jubiläum bietet eine Bühne, die sich ideal für einen Ausblick auf die Zukunft der Reihe eignet. Der Google‑Hinweis verstärkt nun die Erwartung, dass das nächste große Kapitel der Serie nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.