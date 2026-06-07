Persona 6: Nächstes Kapitel der Rollenspielreihe landet im Xbox Game Pass

Persona 6 schlägt mit neuen Figuren und einer eigenständigen Geschichte ein neues Kapitel auf.

Mit einem ersten Teaser-Trailer hat Atlus beim Xbox Games Showcase 2026 Persona 6 offiziell vorgestellt und damit das nächste Kapitel der gefeierten Rollenspielreihe enthüllt.

Im neuen Abenteuer erwartet Spieler eine vollständig eigenständige Geschichte mit neuen Charakteren und einer neuen Spielwelt. Wie bereits die Vorgänger kombiniert Persona 6 alltägliche Lebenssimulation mit übernatürlichen Ereignissen und einer erzählerisch geprägten Rollenspielerfahrung.

Der Teaser liefert zwar noch keine umfangreichen Gameplay-Einblicke, bestätigt jedoch die grundlegende Ausrichtung des Spiels. Atlus setzt erneut auf die bekannte Mischung aus zwischenmenschlichen Beziehungen, persönlichen Geschichten und spannenden übernatürlichen Konflikten.

Laut Ankündigung richtet sich Persona 6 sowohl an langjährige Fans der Serie als auch an Neueinsteiger, die erstmals in die Welt der Persona-Spiele eintauchen möchten.

Persona 6 erscheint für Xbox Series X|S und Xbox on PC als Xbox Play Anywhere-Titel und wird direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein.