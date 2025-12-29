Persona 6: Persona‑Zukunft 2026 – große Enthüllungen zum 30. Jubiläum

Kazuhisa Wada, Director des P‑Studios, hat angekündigt, dass 2026 ein bedeutendes Jahr für die Persona‑Reihe wird.

Anlass ist das 30‑jährige Jubiläum der Serie, das weltweit gefeiert werden soll. Wada erklärt, dass das Team eine Vielzahl globaler Initiativen vorbereitet, um euch als Spieler für eure langjährige Unterstützung zu danken. Diese Aktionen sollen unterschiedliche Bereiche der Marke abdecken und das Jubiläum zu einem internationalen Ereignis machen.

Darüber hinaus bestätigt Wada, dass es im Laufe des Jahres 2026 Gelegenheiten geben wird, über die zukünftige Entwicklung der Persona‑Serie zu sprechen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits, und das gesamte ATLUS‑Team arbeitet daran, neue Inhalte und Projekte so aufzubereiten, dass sie die Begeisterung für die Marke weiter steigern. Ziel ist es, euch das Persona‑Universum in neuen Formen und mit frischen Ideen näherzubringen.

Wada betont, dass das Studio alles daransetzt, die Serie weiter auszubauen und langfristig attraktiv zu halten. Für euch deutet seine Botschaft darauf hin, dass 2026 sowohl Rückblick als auch Ausblick bietet: ein großes Jubiläum und gleichzeitig erste Hinweise darauf, wohin sich die Persona‑Reihe in den kommenden Jahren entwickeln wird.

„Die Persona-Reihe feiert 2026 ihr 30. Jubiläum. Als Zeichen unserer Dankbarkeit an alle bereiten wir eine Vielzahl von Initiativen auf globaler Ebene vor, also seid gespannt…!“ „Wir sind außerdem überzeugt, dass sich 2026 Gelegenheiten bieten werden, über die zukünftige Entwicklung der Serie zu sprechen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und wir alle bei ATLUS werden unser Bestes geben, um die Vorfreude auf Persona zu steigern. Daher bitten wir Sie herzlich um Ihre weitere Unterstützung!“