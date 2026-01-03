Persona 6: Persona feiert 30 Jahre – Jubiläums‑Website gestartet

Atlus hat die offizielle Website zum 30. Jubiläum von Persona gestartet und damit den Auftakt zu einem besonderen Jubiläumsjahr gesetzt. Die Seite dient als zentrale Anlaufstelle für kommende Aktionen, Ankündigungen und Rückblicke rund um die gesamte Persona‑Reihe.
Bereits jetzt steht fest, dass das nächste große Update am 8. Januar 2026 erscheint. Fans dürfen sich also früh im neuen Jahr auf neue Inhalte, Hinweise oder mögliche Jubiläumsprojekte freuen.
Die Veröffentlichung der Seite markiert den Start eines Jahres, das für Persona‑Fans weltweit spannend werden dürfte.
Weitere Details sind bisher nicht bekannt.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann den 8. Januar kaum erwarten, ich hoffe, dass Persona 6 so gut wird wie die Vorgänger.
Ich bin auf weitere Infos sehr gespannt.
Hab mal die Teile 3 bis 5 erworben… hoffe ich komme dazu noch im Urlaub
Glückwunsch zum Jubiläum. Habe die Spiele noch nie gespielt, würde aber gerne. Aber die Zeit die man einfließen lässt schreckt mich ab 😅
Persona 6 bitte!! 🫶🏻
Vielleicht werd ik zum 30 jährigen einmal ein Teil ausprobieren 😅✌🏻 war bisher nie auf meinem Schirm 😅