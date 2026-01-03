Persona 6: Persona feiert 30 Jahre – Jubiläums‑Website gestartet

Atlus hat die offizielle Website zum 30. Jubiläum von Persona gestartet und damit den Auftakt zu einem besonderen Jubiläumsjahr gesetzt. Die Seite dient als zentrale Anlaufstelle für kommende Aktionen, Ankündigungen und Rückblicke rund um die gesamte Persona‑Reihe.

Bereits jetzt steht fest, dass das nächste große Update am 8. Januar 2026 erscheint. Fans dürfen sich also früh im neuen Jahr auf neue Inhalte, Hinweise oder mögliche Jubiläumsprojekte freuen.

Die Veröffentlichung der Seite markiert den Start eines Jahres, das für Persona‑Fans weltweit spannend werden dürfte.

Weitere Details sind bisher nicht bekannt.