Persona 6: SEGA geht offenbar mit DMCA-Strikes gegen Leaks vor

Rund um Persona 6 gibt es neue Hinweise auf mögliche Maßnahmen gegen nicht autorisierte Veröffentlichungen im Internet. Berichten zufolge hat SEGA damit begonnen, Inhalte mit Bezug zu angeblichen Persona-6-Leaks auf der Plattform X entfernen zu lassen.

Demnach sollen mehrere Beiträge, die mutmaßlich Informationen oder Materialien zum bislang nicht offiziell vorgestellten Rollenspiel enthielten, von DMCA-Meldungen betroffen sein. Eine offizielle Stellungnahme von SEGA liegt derzeit nicht vor.

Solche Urheberrechtsbeschwerden werden häufig eingesetzt, um die Verbreitung von vertraulichem Material einzuschränken. Allerdings bestätigt eine Entfernung allein nicht automatisch die Echtheit der zugrunde liegenden Informationen.

Die Berichte sorgen dennoch für neue Spekulationen innerhalb der Community, da viele Fans auf eine offizielle Enthüllung von Persona 6 warten. Bislang haben weder SEGA noch Atlus konkrete Details zum nächsten Hauptteil der beliebten Rollenspielreihe bekannt gegeben.

Da es sich bei den aktuellen Informationen um unbestätigte Berichte handelt, sollten sie weiterhin mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.