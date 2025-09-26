Petit Planet: HoYoverse enthüllt ersten Trailer zum kosmischen Life-Sim-Abenteuer

Im Debüttrailer von Petit Planet öffnet HoYoverse die Closed Beta für PC und Mobile. Weitere Plattformen sind in Arbeit!

Mit dem offiziellen Debüttrailer zu Petit Planet präsentiert HoYoverse sein erstes Spiel im Genre der Life Simulation und öffnet gleichzeitig die Anmeldung für die Closed Beta.

Das kosmische Abenteuer lädt euch dazu ein, euren eigenen Planeten zu gestalten, idyllische Lebensweisen zu pflegen und mit einzigartigen Nachbarn in Kontakt zu treten.

Ziel ist es, durch die Verbindung mehrerer Welten eine ganze Galaxie zu erschaffen und dabei überraschende Wunder im Universum zu entdecken.

Angetrieben vom Motto „Weave Your Dreams Beneath the Stars“ markiert Petit Planet den mutigen Schritt von HoYoverse in ein neues Genre.

Neben PC und Mobile sind bereits weitere Plattformen in Entwicklung, wodurch das Spiel ein breites Publikum ansprechen wird.

Spieler dürfen sich auf vielfältige soziale und Multiplayer-Features freuen, die die Grenzen klassischer Life-Sims erweitern und gemeinsames Erleben in den Vordergrund stellen.