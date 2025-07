Pflanzen gegen Zombies Reloaded: Neuauflage erscheint im Oktober – Gerücht

Eine Neuauflage des ersten Teils von Pflanzen gegen Zombies könnte in wenigen Monaten erscheinen.

Im März gab es bereits eine Einstufung des Spiels Plants vs Zombies Reloaded für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC und Mobile.

Unter dem leicht abgeänderten Namen Plants vs Zombies Replanted soll es am 23. Oktober 2025 erscheinen, wie Dealabs in Erfahrung gebracht haben will.

Mit 19,99 Euro nannte die Quelle zudem einen Verkaufspreis.