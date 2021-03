PGA TOUR 2K21: Tiger Woods unterzeichnet Exklusivvertrag mit 2K

2K hat gleich zweifach eingelocht: Zum einen hat das Unternehmen den Abschluss eines exklusiven Langzeitvertrags mit Tiger Woods verkündet, einer der größten Legenden in der Geschichte des Golfsports. Darüber hinaus wurde die Übernahme des im Privatbesitz befindlichen Unternehmens HB Studios Multimedia Ltd. beschlossen, Entwickler des hochgelobten und erfolgreichen PGA TOUR 2K21 sowie der The Golf Club-Reihe.

Die Transaktion soll im ersten Kalenderquartal 2021 vollzogen werden, je nach Abschlussbedingungen. Finanzielle Details beider Vereinbarungen wurden nicht bekannt gegeben.

Tiger Woods kann auf 15 Major-Turnier-Siege und 82 PGA TOUR-Siege zurückblicken. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen war er 11 Mal Spieler des Jahres der PGA TOUR, er hat den niedrigsten Karriere-Schläge-Durchschnitt und erlangte die meisten Karriere-Siege in der Geschichte der PGA TOUR. Er gilt als einer der größten Golfer aller Zeiten und wird als einer der erfolgreichsten Athleten der Sportwelt gefeiert.

„Ich freue mich schon auf meine Rückkehr in die Welt der Videospiele, und mit 2K und den HB Studios habe ich die richtigen Partner dafür gefunden“, erklärte Tiger Woods bereits im Januar. „Es ist mir eine Ehre, diese Gelegenheit zu erhalten, und ich werde meine Erfahrung und mein Wissen gerne teilen, während wir gemeinsam die Zukunft der Golf-Videospiele aufbauen.“

Woods‘ Partnerschaft mit 2K umfasst die Nutzungsrechte an seinem Namen und Erscheinungsbild exklusiv für die PGA TOUR 2K-Reihe sowie alle weiteren während der Dauer der Vereinbarung von 2K veröffentlichten Golfspiele. Woods wird bei der Produktion der Videospiele eine aktive Rolle als Executive Director und Berater für PGA TOUR 2K einnehmen. 2K wird außerdem mit Woods‘ TGR Foundation zusammenarbeiten, die benachteiligte Jugendliche mithilfe von preisgekrönten MINT- und College-Zugangs-Programmen dabei unterstützt, in der Schule und darüber hinaus erfolgreich zu sein.

„Im Golfsport gibt es keine größere Ikone als Tiger Woods. Wie die ganze Welt waren wir erschüttert, als wir von seinem Unfall hörten, und wir wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung“, so David Ismailer, President von 2K. „Wir konnten es kaum erwarten, unsere Partnerschaft mit Tiger zu verkünden, dessen legendäre Karriere weit über den Sport hinausgeht. Wir sind begeistert, dass wir ihn als Executive Director für unsere PGA TOUR 2K-Reihe gewinnen konnten.“

Die in Nova Scotia ansässigen HB Studios – Entwickler von PGA TOUR 2K21, das von USA Today’s „For the Win“ zum „fraglos besten Golf-Simulationsspiel aller Zeiten“ gekrönt wurde, – gesellen sich nach Abschluss der Übernahme als 100%ige 2K-Tochtergesellschaft zu Visual Concepts, Firaxis Games, Hangar 13, Cat Daddy Games, Cloud Chamber und 31st Union. Das Entwicklerstudio in Lunenburg wird als Hauptsitz der kanadischen Niederlassung Take-Two Interactive Canada, Inc. beibehalten, ein weiterer Ausbau des Geschäfts ist geplant.

„In unseren Spielen spiegeln sich die Liebe unseres Teams zum Golfsport und unsere langjährige Erfahrung wider. Wir freuen uns sehr, offiziell Teil der 2K-Familie zu werden und uns weiterhin der Entwicklung der PGA TOUR 2K-Reihe zu widmen“, erklärt James Seaboyer, President und Studio Head der HB Studios. „Unsere Zusammenarbeit mit 2K für PGA TOUR 2K21 hat unsere Fähigkeiten und Ziele auf ein neues Niveau gehoben. Wir können es kaum erwarten, der Welt zu zeigen, was wir alles für die Zukunft geplant haben.“ „Mit der neuen Partnerschaft und der Übernahme der HB Studios bekräftigen wir unseren Fokus auf die PGA TOUR 2K-Reihe, erweitern unser erfolgreiches Modell unabhängiger Studios und investieren in die richtigen Menschen und Ressourcen, um unser Portfolio an Weltklasse-Sportspielen auszubauen“, ergänzt Ismailer.

HB Studios‘ neueste Veröffentlichung für 2K, PGA TOUR 2K21, hat sich bis dato fast 2 Millionen Mal verkauft. PGA TOUR 2K21 ist eine hochrealistische Golf-Simulation mit offiziell lizenzierten PGA TOUR-Profis, -Kursen, -Ausrüstung und -Bekleidungsmarken. PGA TOUR 2K21 wurde mit dem Gedanken konzipiert, dass Golf ein Spiel für jedermann ist, ob Profi oder Neuling auf dem Green, der das erste Mal sein Glück versucht.