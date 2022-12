PGA Tour 2K23: Festtagstimmung mit frischen Angeboten

Autor:, in / PGA Tour 2K23

PGA Tour 2K23 steht in den Startlöchern, um im Dezember mit einer Golftasche voller Goodies Festtagstimmung zu verbreiten, darunter ein neuer Kurs, ein neuer spielbarer Charakter, zeitlich begrenzte Herausforderungen und Kleidung.

Der Torrey Pines Golf Course ist ein öffentlicher 36-Loch-Kurs, der im malerischen Stadtteil La Jolla im kalifornischen San Diego oben an den Klippen zum Meer hin liegt.

Hier findet das PGA Tour Farmers Insurance Open statt. Mit ihren pittoresken Ausblicken auf den Pazifik sind sowohl der Nord- als auch der Südkurs in ihrer ganzen Pracht für alle PGA Tour 2K23-Spieler über ein automatisches Spiel-Update ab 2. Dezember frei verfügbar.

Matthew „Nadeshot“ Haag, Gründer & CEO der Premium-Lifestyle-Marke und Gaming-Organisation 100 Thieves, gibt am 15. Dezember sein Debüt als spielbarer Charakter in PGA Tour 2K23. Der begeisterte Golfer und PGA Tour 2K-Spieler Nadeshot hatte bereits bei einer Kurs-Editor-Kollaboration namens „Thieves Landing“ der Reihe seinen Stempel aufgedrückt und war auch in der PGA Tour 2K23-Werbekampagne mit dabei.

Nach Nadeshots Auftritt im Spiel startet Anfang Januar eine 100 Thieves „100 Holes Challenge“. Ab dem 5. Januar sind die Spieler dazu aufgefordert, fünf Wochen lang 100 Löcher pro Woche zu spielen. Alle, die die 100 Löcher abschließen, erhalten die zu dieser Woche gehörende Belohnung am Montag danach. Weitere Informationen gibt es über die Benachrichtigung im Spiel zum Start der 100 Holes Challenge im Januar.

Von 8. bis 14. Dezember können Spieler auch an der neuen „Barstool Break 90 Ladder Challenge“ mit Markenausrüstung der einflussreichsten Digitalsport-, Entertainment- und Lifestyle-Multimedia-Marke teilnehmen. Es gilt, in 18-Loch-Kursen so oft wie möglich mindestens 90 Punkte zu erreichen. Je öfter die 90 erreicht wird, desto mehr Barstool-Objekte verdient man.

Weitere Informationen zur „Barstool Break 90 Ladder Challenge“ werden über eine Benachrichtigung im Spiel bekannt gegeben.

Außerdem gibt es diesen Monat kostenlos für alle Spieler im Pro Shop Kleidung von Greyson Clothiers, wie sie auch der PGA Tour-Profi und Cover-Star von PGA Tour 2K21 Justin Thomas trägt, sowie einen neuen schwarzen Dude Perfect-Hoodie, um den Mein SPIELER in Schale zu werfen. Man kann seine virtuelle Währung auch für eine Auswahl an Festtagsausrüstung im spielinternen Shop ausgeben.

PGA Tour 2K23 ist vom 13. bis 27. Dezember 2022 in einem digitalen Bundle für PlayStation Plus und Xbox Live Gold Abonnenten zusammen mit NBA 2K23 zum Festtagssonderpreis von 49,99 Euro und zum Preis von 39,99 Euro auf PC via Steam erhältlich.

Zusätzlich ist das Tiger Woods Signature Sunday Pack, zu dem ein rotes Polo-Shirt, eine schwarze Hose, ein schwarzer Hut, Nike TW Golfschuhe, ein Nike TW Golfgürtel und der Bridgestone Golf Tour B XS Tiger Edition Golfball gehören von 28. November 2022 bis 2. Januar 2023 auf Sony PlayStation-Plattformen und von 16. Dezember 2022 bis 2. Januar 2023 auf Xbox-Plattformen jeweils 25 % vergünstigt.