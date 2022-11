PGA Tour 2K23: November in Hochstimmung

PGA Tour 2K23 verspricht einen November in Hochstimmung mit dem Top of the Rock Golfkurs und Kleidung von Dude Perfect.

2K und HB Studios bringen weitere Bonusinhalte für PGA TOUR 2K23. Neu im Spiel sind der Top of the Rock Golfkurs sowie Kleidung von Dude Perfect und Hugo Boss. PGA TOUR 2K23 – von GameSpot als „das beste Golfsimulationsspiel, das je gemacht wurde“ betitelt – wird auch in den kommenden Monaten mit neuen Inhalten, spielbaren Charakteren, Kursen, Ausrüstung und mehr erweitert.

Der Top of the Rock Golfkurs in Ridgedale, MO, ist der erste Par-3-Kurs, der je in einer professionellen Championship enthalten war. Er liegt hoch über dem Table Rock Lake und die Spieler:innen können beim Spiel die sie umgebende Natur mit ihren malerischen Wasserfällen, plätschernden Bächen, Teichen und unberührten Seen genießen. Der Kurs ist ab heute für alle Spieler:innen in PGA TOUR 2K23 kostenlos spielbar.

In PGA TOUR 2K23 gibt es jetzt auch mit Kleidung Dude Perfect, dem Comedy- und Sport-Entertainment-Team mit über 58 Millionen Abonnent:innen auf YouTube. Dude Perfect-Hüte, ein Polo-Shirt und ein Kapuzenpulli sind ab sofort als Bekleidung für die Mein SPIELER verfügbar.

Außerdem gibt es ab Freitag, den 11. November auch Kleidung von Hugo Boss, damit die Mein SPIELER noch stilvoller golfen können.

In Zukunft werden auch Mitglieder des Dude Perfect-Teams in PGA TOUR 2K23 als spielbare Charaktere zur Verfügung stehen. Weitere Informationen werden noch bekannt gegeben.