PGA Tour 2K23: Tiger Woods schießt gegen EA Sports zurück

Bei der Präsentation und Enthüllung von EA SPORTS PGA TOUR: Road to the Masters ist besonders aufgefallen, dass EA SPORTS nicht müde wurde, immer und immer wieder zu erwähnen, dass dies das einzige Golfspiel ist, bei dem man alle vier Herren-Majors und das Road to the Masters erleben kann.

In einem neuen Tweet hat Tiger Woods nun gegen EA SPORTS gekontert und mitgeteilt, dass PGA TOUR 2K23 das einzige Spiel ist, in dem er spielbar ist.

„The Only Way to Play Road to the Masters“ vs. „The Only Way to Play with Tiger Woods“ – was gefällt euch besser?