PGA TOUR 2K25: Details zu Seasons und Clubhouse Pass angekündigt

2K hat eine Golftasche voller Inhalte angekündigt, die nach der Veröffentlichung von dass PGA TOUR 2K25 im Rahmen von Seasons erscheinen wird.

Spieler können sich auf neue, kostenlose Golfplätze, Quests und Herausforderungen, eine Erhöhung der Evolutionsstufe in der Ausrüstungsfortschritt sowie Bestenlisten freuen.

Der Clubhouse Pass, ein saisonales Content-Programm mit kostenlosen und Premium-Belohnungen, kehrt zurück. In jeder Season wird ein neuer Clubhouse Pass verfügbar sein, der auf reale Golfveranstaltungen basiert und zahlreiche Belohnungen bietet. Ausführliche Informationen zu den PGA TOUR 2K25-Seasons und dem Clubhouse Pass sind im Developer Diary zu finden.

Die PGA TOUR 2K25-Seasons werden an einen der fünf Mein SPIELER-Archetypen gebunden sein. Season 1 wird an den vorgestellten Techniker*in-Archetyp gekoppelt sein und einzigartige Quests und Belohnungen bieten. Die Archetypen Platzwart*in, Magier*in, Kraftpaket und Bildhauer*in werden im Laufe der geplanten Seasons vorgestellt.

Jeder Archetyp eignet sich für unterschiedliche Spielstile, und jede Season wird den Spieler einen Grund geben, sie alle auszuprobieren. Darüber hinauswird Season 2 den legendären „Home of Golf“, den Old Course at St. Andrews Links, kostenlos für alle Spieler bringen.

Der Clubhouse Pass umfasst jetzt 100 Stufen neuer Belohnungen (im Vergleich zu 50 Stufen in PGA TOUR 2K23), die mit Clubhouse Pass XP freigeschaltet und durch das Spielen im Karriere-Modus und anderen Spielmodi verdient werden können. 34 Stufen enthalten kostenlose Belohnungen, die alle Spieler von PGA TOUR 2K25 verdienen können, darunter Schlägeranpassungen, Evolutionswerkzeuge, Level-Up-Tokens, Ausrüstung, Bekleidung und mehr.

Spieler haben die Möglichkeit, auf jeder Stufe Belohnungen zu verdienen, indem sie den Clubhouse Pass Premium für jede Season kaufen oder den Member’s Pass erwerben, der in der PGA TOUR 2K25 Legend Edition enthalten ist. Dieser schaltet den Clubhouse Pass Premium für die Seasons 1-5 frei und enthält außerdem das Clubhouse Gear Pack, das zu Beginn jeder Season 1 Outfit pro Körpertyp enthält.

Innerhalb jedes Clubhouse Passes können Spieler Fähigkeiten freischalten, die nur innerhalbdieses bestimmten Clubhouse Passes verfügbarsind. Die einfache Schlagart wird als kostenlose Stufenbelohnung freigeschaltet, wobei die jeweiligen Skill Boosts für diese Schlagart Premium-Stufenbelohnungen sind.

Spieler können jeden Clubhouse Pass in ihrem eigenen Tempo durcharbeiten, auch nach der Veröffentlichung nachfolgender Seasons, und Premium-Belohnungen können jederzeit für einen Clubhouse Pass bis zur aktuellen Fortschrittsstufe freigeschaltet werden.