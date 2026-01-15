PGA TOUR 2K25: Neue Legend Edition Year 2, Major‑Turniere & fette Bonuspacks ab sofort verfügbar

Neue Legend Edition Year 2, Major‑Turniere & fette Bonuspacks ab sofort für PGA TOUR 2K25 verfügbar.

2K hat zwei neue digitale Editionen von PGA TOUR 2K25 veröffentlicht: Die Legend Edition Year 2 und die Pro Edition. Beide sind ab sofort für PS5, Xbox Series X|S und PC erhältlich – und bringen eine ganze Ladung neuer Inhalte mit, die das Spiel 2026 massiv erweitern.

Was ist neu?

Die Legend Edition Year 2 enthält alle Inhalte der bisherigen Legend Edition plus den Member’s Pass Year 2, der Zugang zu den Clubhouse Pass Premium Seasons 6–8, neuen Gear Packs und dem brandneuen Pro Accelerator Pack bietet. Dieses ersetzt das alte Starter Pack und liefert gezielte Boosts für neue Mein‑SPIELER‑Charaktere – inklusive limitierter PING‑Eisen und PUMA‑Schuhe.

Die Pro Edition enthält alle Inhalte der früheren Deluxe Edition plus das Pro Accelerator Pack und ist ebenfalls separat für bestehende Spieler erhältlich.

PGA TOUR 2K25 – Major Championships 2026 – kostenlos für alle

Mit Season 5 am 21. Januar 2026 startet das erste große Turnier:

PGA Championship 2026 – Aronimink Golf Club (kostenlos)

Danach folgen: 126. U.S. Open – Shinnecock Hills 154. Open – Royal Birkdale (Franchise‑Debüt)



Alle drei Kurse werden 2026 als kostenlose Updates für alle Spieler veröffentlicht.

PGA TOUR 2K25 – Season 5 Highlights

Neue Upgrade‑Stufen: Galactic Amber & Tiger’s Eye

Fokus auf Archetyp Sculptor (präzise Schussformung)

Neuer Clubhouse Pass mit 100 Stufen, inkl. 34 kostenlos

Exklusives „Marmor“-Outfit als Premium‑Belohnung

PGA TOUR 2K25 – Seasons 6–8

Neue Ausrüstung

Ranglisten‑Resets

Weitere kosmetische Items

Clubhouse Pass Premium für alle Stufen über Member’s Pass Year 2 verfügbar

Switch‑Spieler aufgepasst

Am 6. Februar 2026 erscheinen die neuen Editionen sowie die Standardversion auch für die Nintendo Switch 2.