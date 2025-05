PGA TOUR 2K25: Season 2 schlägt auf dem Old Course ein

Mit dem Start von Season 2 in PGA TOUR 2K25 am 14. Mai 2025 dürfen sich Spieler auf eine Fülle neuer Inhalte freuen, die sich eng am Zeitplan der echten PGA TOUR orientieren.

Im Mittelpunkt stehen die drei großen Major Championships des Sommers: die PGA Championship im Quail Hollow Club, die 125. U.S. Open im Oakmont Country Club und die 153. Open Championship im Royal Portrush Golf Club. Zu diesen Highlights erwarten euch im Laufe der Saison abgestimmte Herausforderungen, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen und mit Belohnungen locken.

Das Herzstück dieser Season ist zweifellos der berühmte Old Course at St Andrews Links in Schottland, der erstmals in der Geschichte der PGA TOUR 2K-Reihe spielbar ist. Als kostenlose Ergänzung für alle Spieler bringt dieser legendäre 18-Loch-Platz, bekannt als „Wiege des Golfsports“, einen authentischen Hauch Golfgeschichte ins Spiel.

Im Fokus der neuen Season steht außerdem ein neuer Archetyp: der Platzwart. Dieser Spielstil ist auf präzises Putten ausgelegt und wird von Profis wie Matt Fitzpatrick, Collin Morikawa und Lydia Ko verkörpert. Wer sich in Season 2 für diesen Archetypen entscheidet, kann spezielle saisonale Quests abschließen und sich einzigartige Belohnungen sichern. Ab einem OVR von 85 lässt sich zudem die Fähigkeit „Grün Leser“ freischalten – ein nützliches Werkzeug zur besseren Einschätzung der Grünneigungen.

Eine weitere Neuerung ist der Spielmodus „Herausforderungen“. In vorgegebenen Szenarien mit festen Rahmenbedingungen geht es darum, flexibel zu reagieren und strategisch zu denken. Wer diese Aufgaben meistert, darf sich über Belohnungen freuen. Im Laufe der Season werden regelmäßig neue Herausforderungen ergänzt.

Passend zur Charles Schwab Challenge am 22. Mai erscheint am Vortag ein eigens entwickelter 3-Loch-Kurs, der in Zusammenarbeit mit Charles Schwab entstand. Diese moderne Hommage an das traditionsreiche Turnier bietet Spielern zusätzlich elf exklusive In-Game-Bekleidungsbelohnungen.

Season 2 bringt zudem einen neuen Clubhouse Pass mit sich. Schon auf den kostenlosen Belohnungsstufen warten Highlights wie die Cobra White Snapback, Malbon Shorts und ein Ruby Titleist T100 Iron. Wer Stufe 25 erreicht, schaltet die neue Schlagart „Long Flop“ frei – eine weiterentwickelte Variante des klassischen Flop Shots, ideal für Situationen, in denen etwas mehr Reichweite gefragt ist.

Wer sich für den kostenpflichtigen Clubhouse Pass Premium entscheidet, erhält zusätzliche Belohnungen, darunter einen Platzwart-Helm, passende Stiefel und den Ruby Limited Edition Club: den Titleist Scotty Cameron Phantom 5.5 Putter. Darüber hinaus lassen sich Status-Boosts für den Long Flop freischalten. Premium-Inhalte können jederzeit rückwirkend freigeschaltet werden – ganz unabhängig vom Spielfortschritt oder neuen Seasons.

Alle Clubhouse Premium Pässe der Seasons 1–5 sind außerdem im Member’s Pass enthalten, der zusätzlich das Clubhouse Gear Pack umfasst. Dieses liefert pro Season und Körpertyp ein thematisch abgestimmtes Outfit. Auch nach Start neuer Seasons kann der Fortschritt in jeder Season individuell weitergeführt werden.