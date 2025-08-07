PGA TOUR 2K25: Season 3 fängt die Spannung der FedExCup Playoffs ein

Image: 2K

PGA TOUR 2K25 Season 3 fängt die Spannung der FedExCup Playoffs ein.

PGA TOUR 2K25 Season 3 rückt den Magier-Archetyp ins Rampenlicht und bringt neue Herausforderungen, frische Locker Code-Dienstage, exklusive Clubhouse Pass-Inhalte und eine brandneue Schlagart auf dem Weg zur TOUR Championship.

Season 3 von PGA TOUR 2K25 ist ab sofort erhältlich. Im Mittelpunkt stehen die FedExCup Playoff-Championships, darunter die FedEx St. Jude Championship im TPC Southwind sowie die TOUR Championship im East Lake Golf Club.

Spieler dürfen sich auf den Magier-Archetyp, neue Locker Code-Dienstage, zahlreiche Clubhouse Pass-Inhalte zum Freischalten und Verdienen, eine neue Schlagart und vieles mehr freuen.

Season 3 von PGA TOUR 2K25 orientiert sich am offiziellen Spielplan der PGA TOUR und fängt die Spannung und Intensität der FedExCup Playoffs direkt ins Spiel.

